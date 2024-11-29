Поражение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении. ВИДЕО
Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) - ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Операцию по выявлению и уничтожению провели операторы 412 ОББпС "NEMESIS", в очередной раз доказывая эффективность СБС в ослаблении противовоздушной обороны врага", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+3 Грицько Злий
показать весь комментарий29.11.2024 14:14
+1 Проверка на вшивость
показать весь комментарий29.11.2024 15:01
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де втраченi, ким, які наслідкі і кому прилитіло?
шо це за срань така, "локаційно втрачена"...
чи то кацапнявий оператор втратив контроль над дроном і ця срань десь впала...
чи то на нашіх радарах воно зникло і хз де літає і впаде...
Розбиратися, як і чому вони зникли, ніхто не буде, бо є важливіша робота і її багато.
Як це бляха взагалі уживається одне з другим?
зелені вже все зробили, висунули белку на шнобелібелівську премію мира - і всі затихли в очікуванні, шо рижий прийде i війну виграє і всім зеленим індульгенцію надасть! 😂
всі інші йому до сраці, а тим паче зелений лідор...