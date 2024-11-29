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Поражение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский ЗРК "Тор" стоимостью $25 миллионов уничтожили украинские воины. ВИДЕО

"Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) - ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Операцию по выявлению и уничтожению провели операторы 412 ОББпС "NEMESIS", в очередной раз доказывая эффективность СБС в ослаблении противовоздушной обороны врага", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Уничтожение российского ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Также смотрите: Взрыв вблизи села Витино Сакского района оккупированного Крыма: "Пох#евило комплексу С-400". ВИДЕО

Автор: 

ПВО (2709) уничтожение (6830) Запорожская область (3047) ЗРК (199)


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Топ комментарии
+3
А ніхто не знає. Просто втрачені і все. Шо тут не зрозуміло? Чи ви думаєте, що збиватись всі повинні 100 відсотково? Часто кацапи запускають дрони оманки які просто відволікають ППО. Вони просто летять поки бензин закінчиться.
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29.11.2024 14:14
+1
"Локаційно втрачені" означає, що вони зникли з радарів, але ні у що в районі зникнення не поцілили.
Розбиратися, як і чому вони зникли, ніхто не буде, бо є важливіша робота і її багато.
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29.11.2024 15:01
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пояснiть мені термін "локаційно втрачені"
де втраченi, ким, які наслідкі і кому прилитіло?
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29.11.2024 14:10 Ответить
А ніхто не знає. Просто втрачені і все. Шо тут не зрозуміло? Чи ви думаєте, що збиватись всі повинні 100 відсотково? Часто кацапи запускають дрони оманки які просто відволікають ППО. Вони просто летять поки бензин закінчиться.
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29.11.2024 14:14 Ответить
"Просто втрачені і все" - просто чіжик 🤣
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29.11.2024 14:23 Ответить
судячі по швидким відвідям всі теж дупля не відбивають,
шо це за срань така, "локаційно втрачена"...
чи то кацапнявий оператор втратив контроль над дроном і ця срань десь впала...
чи то на нашіх радарах воно зникло і хз де літає і впаде...
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29.11.2024 14:19 Ответить
"Локаційно втрачені" означає, що вони зникли з радарів, але ні у що в районі зникнення не поцілили.
Розбиратися, як і чому вони зникли, ніхто не буде, бо є важливіша робота і її багато.
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29.11.2024 15:01 Ответить
десь так і думав, а вже потім пів Луцька без світла....
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29.11.2024 15:05 Ответить
а ми точно знали в яку таку біду вони летіли
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29.11.2024 15:10 Ответить
*відпoвідям
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29.11.2024 14:31 Ответить
Краще би по корупціонерам врізали таким дроном. Бо якщо це не припинити , краіні кінець.

Як це бляха взагалі уживається одне з другим?
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29.11.2024 15:29 Ответить
Красунчики! Майстри-снайпери.
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29.11.2024 16:04 Ответить
Кацапи сьогодні у соцмережах вихвалялися, що вони з ЗРК "Тор" нібито збили нашу крилату ракету "Нептун"..
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29.11.2024 16:10 Ответить
українська закордонна спільнота шле хлопцям донати і свої сердця!
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29.11.2024 16:57 Ответить

зелені вже все зробили, висунули белку на шнобелібелівську премію мира - і всі затихли в очікуванні, шо рижий прийде i війну виграє і всім зеленим індульгенцію надасть! 😂
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29.11.2024 17:11 Ответить
Написала вчора те саме. Зелен поспішає висунути Трампа бо не дай бог Лукашенко першим його висуне.
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29.11.2024 20:11 Ответить
в доні є одна особа яку він дуже любить - він сам.
всі інші йому до сраці, а тим паче зелений лідор...
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29.11.2024 17:17 Ответить
Пиз дяк прішєль незаметно
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29.11.2024 18:09 Ответить
а чому з неї червяк якийсь випав ?
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30.11.2024 08:02 Ответить
 
 