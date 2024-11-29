Поражение вражеской радиолокационной станции ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении. ВИДЕО

Силы беспилотных систем поразили РЛС ЗРК "Бук-М3" на запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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"Радиолокационная станция подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) - ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Операцию по выявлению и уничтожению провели операторы 412 ОББпС "NEMESIS", в очередной раз доказывая эффективность СБС в ослаблении противовоздушной обороны врага", - говорится в комментарии к видео.

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