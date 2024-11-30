Войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное и продвинулись в Курахово и возле ряда населенных пунктов, - DeepState

Войска РФ оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области и имеют продвижение на Востоке нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Желтое (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Пустынку (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области) и Раздольное (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово", - говорится в сообщении.

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Желтое



Пустынка



Раздольное