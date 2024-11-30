РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11073 посетителя онлайн
Новости
15 747 63

Войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное и продвинулись в Курахово и возле ряда населенных пунктов, - DeepState

жовте карта

Войска РФ оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области и имеют продвижение на Востоке нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Желтое (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Пустынку (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области) и Раздольное (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ сосредоточили основные усилия на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

жовте карта
Желтое

Пустинка карта
Пустынка

Роздольне карта
Раздольное

Автор: 

боевые действия (3939) Раздольное (6) Новодонецкое (1) Курахово (122) Ильинка (3) Желтое (7) Пустынка (3) Трудовое (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+36
Потужная незламность- это сдавать по 3 села в день, а незламная потужность- по 2.
Главное гундосики, написанные по сценарию Ху#ла не перепутать.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:31
+33
Потужний План перемоги незламного сонцесяйного ЗЕленського шодоби дає результати.
Я собі вже уявляю яки плани у цього неголеного гундосого полупоца на 2025 рік.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:35
+24
План "перемоги" в дії ,та зупинить хтось наступ рашиської орди,чи Сирський і для того призначався що б принести хаос і безвідповідальність.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужная незламность- это сдавать по 3 села в день, а незламная потужность- по 2.
Главное гундосики, написанные по сценарию Ху#ла не перепутать.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:31 Ответить
Ты на каком направлении Украину защищаешь? Сколько врагов уничтожил?
показать весь комментарий
30.11.2024 17:56 Ответить
Примерно столько же, сколько и ты.
показать весь комментарий
30.11.2024 21:32 Ответить
План "перемоги" в дії ,та зупинить хтось наступ рашиської орди,чи Сирський і для того призначався що б принести хаос і безвідповідальність.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:33 Ответить
Русский Сирьський , такий самий Кріт , як і зекумір ***** ! Не може , такого бути, щоб всі ойго родичі спокійно проживали на паРаші і їх не пресували Руссо -ТЕРРОРИСТИ , як ,щоб він ,не був їм потрібен !Сирьський , вивіз би їх ЗАЗДАЛЕГІТЬ , а всі генерали знали 💯, про напад ***** у 2022р Він відпрацьовує своїй родіне🇷🇺 .А ЗЕ&Ермаки просто ЗАРОБЛЯЮТЬ ШАЛЕНІ МІЛЬЯРДИ ,як порноактори , з фільмів для дорослих , приймаючи с любой сторони в космічних масштабах !тут вам і АВАНС ОМАНСЬКІЙ ВІДПРАЦЬОВУЕТЬСЯ І ГРАБУЕТЬСЯ БЮДЖЄТ ПОЧИНАЮЧІ З БУДІВНИЦЬТВА ДОРІГ В ГАПОЯМКУ РАШИСЬСЬКОГО НАСТУПУ , САБОТАЖ І МАРОДЕРСТВО ДОПОМОГИ ВСЬОГО Світу …………… ЗЕМРАЗОТИ БАЖАЮ ВАМ ДОЛЮ КАДДАФІ І ЧАУШЕСКУ РАЗОМ УЗЯТИХ ………
показать весь комментарий
30.11.2024 14:45 Ответить
Потужний План перемоги незламного сонцесяйного ЗЕленського шодоби дає результати.
Я собі вже уявляю яки плани у цього неголеного гундосого полупоца на 2025 рік.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:35 Ответить
Втрачаєм Україну.
Вікторію Спартц в президенти. Залужного міністром оборони.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:36 Ответить
Це ту, що проти допомоги Україні голосувала? Та й міністром оборони Залужного - така собі ідея. Краще головнокомандуючим. Можна і верховним.
показать весь комментарий
01.12.2024 14:00 Ответить
Важко це переносити. Віримо в краще, в українського солдата.
показать весь комментарий
30.11.2024 07:38 Ответить
Це все одно , що вірити в діда мороза ! Ще не було , за всю історію війн, щоб перемогу здобули під кнрівництвом ІУДИ ПЕРЕВЕРТНЯ !з ойго поплічниками ГНИДАМИі кротами !
показать весь комментарий
30.11.2024 15:44 Ответить
Мда, потужно гундосик просерає країну
показать весь комментарий
30.11.2024 08:00 Ответить
Іх шо вже не зупинити? - куди відходимо?
показать весь комментарий
30.11.2024 08:01 Ответить
Зеленський ясно сказав- "сайдьомся пасрєдінє".
Так що, гадаю, посередині Дніпра. Кацапи, до речі, теж таке заявляють.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:36 Ответить
Може Храпатии врятує фронт? - боиовии генерал
показать весь комментарий
30.11.2024 08:51 Ответить
Так немає ж кому захищати. Всі тікають від ТЦК ьа пливуть через Тису, беруть шлюби з інвалідами та ''супроводжують'' за кордон.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:42 Ответить
Чому немає кому, а депутати, а силові органи, а державні службовці, а військові, які ************* в тилу, а батальйон монако
показать весь комментарий
30.11.2024 08:47 Ответить
Припустимо гіпотетично, що всіх мєнтів та чиновників забрали на фронт. Далі шо? Розгул бандитизму та безправ'я? Ти ж перша будеш кричати, що немає кому тебе захистити від бандита, вора, пожежі, нещасного випадку і т.д. Це тільки красиво сказати, що треба погнати на фронт депутатів та чиновників...
показать весь комментарий
30.11.2024 08:56 Ответить
Не маніпулюйте. Не всіх. Хоча б 30%. Стабілізувати на якийсь час фронт
показать весь комментарий
30.11.2024 10:42 Ответить
Ви такі наївні.... Це як декілька людей випихають авто з багнюки і не справляються, а мимо йде Іван з Грицьком і вони кличуть, ану йдіть допоможіть пхати? Або як терапевта заставити зуби лікувати на деякий час.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:52 Ответить
А що хіба зараз поліція захищає від бандитизму та безправ"я вона його кришує!
Поліція має досвід поводження зі зброєю, а наїхнє місце стануть цивільні
показать весь комментарий
30.11.2024 11:14 Ответить
ДНД ?
показать весь комментарий
30.11.2024 12:40 Ответить
Ну припустимо якийсь буховий сусід розпоясався, чи вас побили та пограбували, чи якийсь неадекват вас автівкою вдарив, чи не дай боже ще щось гірше? Кого викликати, хто буде розбиратись та до відповідальності цих гнид притягувати?
показать весь комментарий
30.11.2024 12:46 Ответить
Половина людей виїхала з країни, отож, відповідно всі держ органги і скоротити на половину!
показать весь комментарий
30.11.2024 13:32 Ответить
Пусть копають окопи, траншеі, та строять фортифікації, воїни з них ніякі- бо вони серуни та зрадники. А так буде подвійна користь- будуть рити окопи та не пакостить в Раді, та й ще таким чином чисельність цього біомусора зменшиться))))
показать весь комментарий
30.11.2024 12:41 Ответить
Ну припустим зроблять так як ви сказали. Закриють парламент, кабмін, залишиться тільки оХВіс ***********. Хто тоді буде мати якусь справу з Україною?
показать весь комментарий
30.11.2024 12:50 Ответить
А зараз всі в черзі стоять, щоб працювати з Україною . Якбі не ЗСУ та розуміння деяких закордоних політиків, що є українский народ, то був би повний звіздець. Інтервью Спартц вам в допомогу. В нас що, Рада щось сама вирішує хіба?????
В нас всі рішення приймає тільки дерьмак з тимошенком, і іх посіпаки. І ставлять перед фактом препіздента-петрушку і Раду і решту людей. І Рада голосує ( монобільшисть з рИгоАналами (опзж) та матьківщина з голосом)- так, як накаже дерьмак.
Чи вас влаштовує наявність такого парламенту, який в нас є зараз? Якщо так, про що з вами можно розмовляти?
показать весь комментарий
30.11.2024 19:21 Ответить
Чекай, чекай. А ті про кого ьи зараз розповідаєш, вони шо самозванці? Такі чк ти їх же і вибрали. А тепер громче всіх розповідаєте про необхідність зміни влади. Треба було в 2029-му мізками думати, а не враженнями від серіалу. Тільки от як цю зміну тепер зробити не знають, або патякаюьь про якусь химерну систему в той час коли мільйони виборців пороз'їжджалтсь по білу світу. Ще й війна повномаштабна цде з кацапами.
показать весь комментарий
30.11.2024 19:39 Ответить
Сли, ти, звідки ти пишеш, такий грамотей? Мабуть с окопу? Так заходь в мІй окоп, я тобІ розкажу, хто за кого голосував в 2019 роцІ, а до 2029 року ми ще не дожили
І навчись грамотно писати й ще своі мислі висловлювати так, щоб було зрозуміло не тільки дебілам твого рівня
Мені не пиши більше, бо ти викликаєш тільки ригачку, а в мене відпустка закінчується і нема бажання мати погане самопочуття від ригачки 😂.
показать весь комментарий
02.12.2024 13:40 Ответить
військові в тилу збивають шахєди, шоб ти могла там шаропопишся ти.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:07 Ответить
тупі відмовки про депутатів і т.і
показать весь комментарий
30.11.2024 10:20 Ответить
А депутати которые - те, что их выбрал клоун? Он - же кричал "я вас привел", ведь не зря большая часть (зеленые) кроме зарплаты получают доплату в конвертах, а "Свобода" и БПП в меньшинстве, Юлька - это создание солидарно с пуцкиным. Она ставила палки в колеса и Ющенку и Порошенку, только трижды не судимый разобрался с ней. И что в этой ситуации могут нормальные депутаты? Сами выбирали.
показать весь комментарий
01.12.2024 07:00 Ответить
Мало того. Військові тікають з передової бо набридло вже. В ТЦК, штаби, косять на больничку, сзч.
Вважають що вже своє відслужили нехай Петро тракторист йде їх захищати.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:47 Ответить
Ті що зараз військові- два з половиною роки тому самі були трактористами, лікарями, вчителями. То може просто прийшла твоя черга повоювати, тракторист? До речі, теж зараз в лікарні. В такій, що й ворогу не побажаю потрапити. Здоров'я вграв повністю, майже три роки на війні.
показать весь комментарий
30.11.2024 09:04 Ответить
ХЗ, але мабуть до Дніпра. Принаймні, кацапи вичавлять з Лугандону 100%, а там посунуть на Запоріжжя та Херсон, бо їх вони внесли в конституцію.
показать весь комментарий
30.11.2024 11:51 Ответить
Теоретично так. Але вони наступають також і в Харківській, хоча не вносили її в свою т.з. конституцію. І якщо їх не будуть рішуче зупиняти, то зайдуть і в Дніпропетровську.
показать весь комментарий
30.11.2024 20:59 Ответить
Срака
показать весь комментарий
30.11.2024 08:31 Ответить
Побєдобеси, агов, ви де поховалися?
показать весь комментарий
30.11.2024 08:43 Ответить
Все згідно плану... оманського плану.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:43 Ответить
Та да, але всі президенти приклали свої ручки до просирання України.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:45 Ответить
А хто найбільше?
показать весь комментарий
30.11.2024 08:53 Ответить
А хто найбільше ?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:37 Ответить
Кравчук, Кучма, Янукович та Зеленський. Та й за Ющенка, як не крути, армію розвалювали. Створювали армію тільки за президегта Порошенка. Але більшість населення Уераїни його ненавидить. Тобто більшість населення України ненавидять Україну, тому і привели Зеленського до влади. А тому логічно, що Україна просирається. З логікою не поспориш.
показать весь комментарий
01.12.2024 21:03 Ответить
Ющ найбільше порізав озброєння на металолом з минулих президентів та утилізував БП, кошти виділяли американці.
Потім Кучма та Яник.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:07 Ответить
Ющ не мог это сделать, он все-таки был государственником и в Верховной раде у него не было большинство голосов. Там плясала Юля создавая коалиции то с рыгами то с кем попало. Она была премьером при Юще. И он еще лечился от диоксина, который был "подарен" пуцкиным. Продавали военное снаряжение: самолеты, танки и др. при Януковиче, при котором министром обороы был Саламатин. Сын бывшего директора шахты Кузембаева в Карагаде - Саламатина немца по происхождению, взявшего фамилию жены Саломатиной, заведующей отделом Обкома партии в Караганде. Саломатин старший пройдя должность генерального директора Темиртаусского металургического комбината стал первым зам. премьера россии и пристроил сынка на жирную должность. А у яныка сыновья окуда деньги брали? Так, что переть на Юща - это пальцем в небо.
показать весь комментарий
01.12.2024 08:03 Ответить
Ну і що!? Он хом'яки радіють звільнинню Алеппо, а те що вдома срака, то таке.
показать весь комментарий
30.11.2024 09:09 Ответить
От і все, на що спроможна сьогоднішня влада - потужно здавати нашу Україну по клаптиках і ще потужніше брехати. Можливо краще комусь піти геть і дати можливість українцям через Верховну Раду вибрати Уряд спасіння?
показать весь комментарий
30.11.2024 09:48 Ответить
Зє- бобіки!
Скільки там ще до "середини", де Зє- хоче з ****** зійтися?
Дніпро залишиться з "того" чи з "цього" боку "середини"?
показать весь комментарий
30.11.2024 10:24 Ответить
Зе буде зливати території до приходу Трампа, а потім поставить питання НАТО в обмін на території
показать весь комментарий
30.11.2024 11:23 Ответить
Ніхто Зельців, єрмаків, татарових і "котлєт" в НАТО не бере і ніколи не візьме. Потім пуйло і всі узурпатори будуть кричати і показувати відоси про корумповане НАТО, бо корумпована зелена шобла, розбадяжена ригами - на поверхні і вони про неї знають і мають відеофакти. В нас був шанс потрапити в останній вагон, якби президентом вибрали Порошенка, але ми вирішили зробити себе разом.
показать весь комментарий
30.11.2024 16:45 Ответить
У нас мерзотники біля влади. Продажні злодюжні брехливі мерзотники. Тут пишуть те, що я пишу роками. Адміністраторе, - заблокуй мене в черговий раз "за порушення правил". Курва - то не сварливе слово і не проти Бога.
показать весь комментарий
30.11.2024 10:30 Ответить
Результат виборів 2019р прогресує!
показать весь комментарий
30.11.2024 11:15 Ответить
Вже навіть і не перелічують і не кажуть скільки.
показать весь комментарий
30.11.2024 12:23 Ответить
З таким темпом відступу кацапи до Нового року виявляться на околицях Дніпро.. Схоже що здача нашої території йде за планом... Оман?
показать весь комментарий
30.11.2024 12:49 Ответить
А Сирський не пробував зрізати цей виступ? мабуть,і не думає
показать весь комментарий
30.11.2024 13:06 Ответить
Он недавно что то ляпнул о контрнаступлении .Но с того времени кацапы заняли ещё с полдесятка сел и в Курахово уже вошли .Хотя в принципе время для контрнаступления,учитывая события в Сирии и захват повстанцами Алеппо если Раша клюнет и сняв часть войск,побежит спасать асада самое подходящее
показать весь комментарий
30.11.2024 15:05 Ответить
Это все практически не возвратить так как нет ни оружия ни солдат плю россия грамотно минирует все в отличии от нашего военного руководства . Идет полный кошмар отжимания территории которые всегда можно восстановить и россияне это знают . Сирскому надо срочно менять тактик
показать весь комментарий
01.12.2024 09:00 Ответить
З того часу, як єврейський клоун поставив командувати московита Сирського ( замість українця Залужного) ЖОДНОГО МЕТРА НАШОЇ ЗЕМЛІ не було звільнено. І ще якогось..... в Курськ полізли.
Так домовились в Омані?
показать весь комментарий
01.12.2024 12:03 Ответить
Повзуча зрада...
показать весь комментарий
01.12.2024 14:45 Ответить
 
 