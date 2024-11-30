Войска РФ оккупировали Желтое, Пустынку и Раздольное и продвинулись в Курахово и возле ряда населенных пунктов, - DeepState
Войска РФ оккупировали еще 3 населенных пункта в Донецкой области и имеют продвижение на Востоке нашей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Желтое (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Пустынку (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области) и Раздольное (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкино и в Курахово", - говорится в сообщении.
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Главное гундосики, написанные по сценарию Ху#ла не перепутать.
Я собі вже уявляю яки плани у цього неголеного гундосого полупоца на 2025 рік.
Вікторію Спартц в президенти. Залужного міністром оборони.
Так що, гадаю, посередині Дніпра. Кацапи, до речі, теж таке заявляють.
Поліція має досвід поводження зі зброєю, а наїхнє місце стануть цивільні
В нас всі рішення приймає тільки дерьмак з тимошенком, і іх посіпаки. І ставлять перед фактом препіздента-петрушку і Раду і решту людей. І Рада голосує ( монобільшисть з рИгоАналами (опзж) та матьківщина з голосом)- так, як накаже дерьмак.
Чи вас влаштовує наявність такого парламенту, який в нас є зараз? Якщо так, про що з вами можно розмовляти?
І навчись грамотно писати й ще своі мислі висловлювати так, щоб було зрозуміло не тільки дебілам твого рівня
Мені не пиши більше, бо ти викликаєш тільки ригачку, а в мене відпустка закінчується і нема бажання мати погане самопочуття від ригачки 😂.
несудимый разобрался с ней. И что в этой ситуации могут нормальные депутаты? Сами выбирали.
Вважають що вже своє відслужили нехай Петро тракторист йде їх захищати.
Потім Кучма та Яник.
Скільки там ще до "середини", де Зє- хоче з ****** зійтися?
Дніпро залишиться з "того" чи з "цього" боку "середини"?
Так домовились в Омані?