Войска РФ сосредоточили основные усилия на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

Враг сосредоточивает наступательные действия различной интенсивности фактически по всему фронту. Основные усилия бросает на Покровское, Кураховское и Времевское направления.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ситуация остается напряженной, впрочем, контролируемой Силами обороны. Почти на всех участках фронта продолжаются боевые действия, обстановка динамично меняется. Противник свои наступательные действия различной интенсивности сосредоточивает фактически по всему фронту. Основные усилия бросает на Покровское, Кураховское и Времевское направления. Однако Силы обороны также сосредотачиваются на недопущении продвижения противника вглубь территории нашей страны", - сказал Волошин.

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Также он сообщил, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за сутки произошло 180 боестолкновений, больше всего штурмов было на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Утром произошло 16 боестолкновений, оккупанты нанесли 4 авиационных удара, применив 6 управляемых авиабомб, несколько ударов дронами-камикадзе и совершили более 550 обстрелов позиций украинских войск из вооружения различного типа.

Спикер отметил, что погодные условия и туманы влияют на действия врага, прежде всего на активность использования техники, дронов и авиации. Кроме того, армия РФ использует темное время суток и погодные условия для подтягивания резервов. В последнее время враг начал подтягивать, в частности, тяжелую бронированную технику для поддержки своих штурмовых групп.

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"Противник пытается давить на наши Силы обороны. Сосредоточение резервов личного состава противника и техники наблюдается на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях. Ведь российское военное командование вынуждено применить значительную часть своих стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий", - добавил спикер.