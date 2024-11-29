Оккупанты активно атакуют на Донетчине, произошло 172 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском, Кураховском и Времевском направлениях остается напряженной - враг сосредоточивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

В настоящее время произошло 172 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 31 авиаудар, сбросив при этом 53 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого. Два боестолкновения продолжаются.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 20 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Наши воины отбили 18 атак врага, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецка, получили отпор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 34 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. Десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Потери врага

При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 497 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины, артиллерийская система, три пункта управления БпЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также два автомобиля и две артиллерийские системы наши защитники повредили.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли 43 попытки продвинуться вперед. 11 атак продолжаются. В основном бои продолжаются возле Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

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Ситуация на юге

На Времевском направлении, где сегодня агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг совершил три безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Курщина

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 22 атаки захватнической армии на этом направлении.

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Знаки отличия для бойцов

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и 71-й Отдельной егерской бригады ДШВ.