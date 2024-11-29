Произошло 123 атаки врага, преимущественно - на Кураховском, Времевском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 29 ноября количество вражеских атак на фронте возросло до 123. Основные усилия оккупанты прикладывают на Кураховском, Времевском и Покровском направлениях, где провели более половины от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. От обстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов, среди которых Блешня, Порозок, Михальчина Слобода, Гремячка, Прогресс, Новая Гута и Возрожденовское.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Один бой до сих пор продолжается. Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы неподалеку Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. С начала суток украинские воины отбили уже 16 атак.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Часова Яра и в направлении Белой Горы. Сейчас продолжается две атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отбили вражескую атаку в районе Дружбы, также вражеская авиация нанесла удары по Александро-Калиновому и Александро-Шультино.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили девятнадцать атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 33 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дачное, Дальнее, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Десять боев продолжаются.

Ситуация на юге

На Времевском направлении захватчики провели 22 атаки позиций украинских войск вблизи Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжаются, также вражеская авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Новоселке и Макаровке.

На Гуляйпольском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Гуляйполе.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений.

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Курская область

На Курщине украинские защитники за сегодня отбили 11 атак российских захватчиков, бои продолжаются.