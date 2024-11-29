Силы обороны Украины поразили нефтебазу в РФ и уничтожили радиолокационную станцию ​​ЗРК "Бук-М3", - Генштаб

Силы беспилотных систем, Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" на оккупированном Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, утром в России заявили о массированной атаке беспилотников. В Ростовской области в результате попадания дрона в резервуар с топливом произошло возгорание на нефтебазе под Каменско-Шахтинским. Также о взрывах в районе города Туапсе сообщили местные жители.

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