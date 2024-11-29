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Силы обороны Украины поразили нефтебазу в РФ и уничтожили радиолокационную станцию ​​ЗРК "Бук-М3", - Генштаб

атлас,нафтобаза

Силы беспилотных систем, Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтебазу в Ростовской области и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" на оккупированном Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

В ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Следует отметить, что летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, утром в России заявили о массированной атаке беспилотников. В Ростовской области в результате попадания дрона в резервуар с топливом произошло возгорание на нефтебазе под Каменско-Шахтинским. Также о взрывах в районе города Туапсе сообщили местные жители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6194) пожар (5930) РЛС (75)


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Топ комментарии
+11
А почему не бьют по трансформаторам, ГЭС, ТЭС и подстанциям? Агент Кремля Ермак запретил?
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29.11.2024 11:51
+7
Это и есть ответка кацапам за унрчтоженую энергетику? Супер Потужно, ничего не скажешь.
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29.11.2024 11:50
+4
Кацапи нам вкотре енергосистему поклали, а ми по нафтобазам потужно цвіркаємо. Адекватна відповідь на терроризм кацапні колись взагалі буде?
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29.11.2024 13:06
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Правила форума Совет форумчан
Это и есть ответка кацапам за унрчтоженую энергетику? Супер Потужно, ничего не скажешь.
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29.11.2024 11:50 Ответить
А почему не бьют по трансформаторам, ГЭС, ТЭС и подстанциям? Агент Кремля Ермак запретил?
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29.11.2024 11:51 Ответить
Потому что если ты дроном с боеголовкой весом 20-30кг не попал непосредственно в трансформатор - считай что ты дрон выкинул. Бить по электростанциям дронами вообще смысла нет - максимум что ты повредишь крышу и повыбиваешь окна. Средств доставки заряда весом в несколько сотен килограмм у нас практически нет.
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29.11.2024 11:58 Ответить
Чисто у теории, если взять старые кукурузники АН 2 и переделать их в беспилотник то можно и больше взрывчатки брать.
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29.11.2024 12:29 Ответить
Якщо цим самим дроном не влучити в цистерну з пальним - це те ж саме що дрон викинув.
Проте цистерн як і самого пального на росії хоч дупою жуй, а от запасних підстанцій і трансформаторів - не впевнений.
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29.11.2024 12:44 Ответить
Дело в том что если ты попал в цистерну и она загорелась - то как показывает практика - за ней начинают гореть соседние - и в итоге получается очень весело и задорно. Насчет того что цистерн жопой жуй - возможно, но все ли они находятся там где они должны быть чтобы держать там запасы для воинских группировок на фронте? Толку что цистерна есть в Хабаровске, если топливо нужно под Ростовом. А тягать за 500 км бензовозы на фронт это еще тот логистический кошмар.
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29.11.2024 13:18 Ответить
А нащо? Ми не з електростанцiями воюемо, а з армiею. Лупити по електростанцiях це була б тупiзна вищоi степенi. В них тих станцiй сто мiльйонiв, а в нас дронiв 10 в мiсяць випускають... всi електростанцii погасити не можливо такою кiлькiстю пукалок-вiкно-розбивачок, а навiть якимсь би чудом i погасили, то що? Думаете наiвно що руський народ взбунтуеться? Ну свiчки запалять i нап"ються сильнiше i все. Краще лупити туди де ослаблюеться iх армiя.

Короче iдея абсолютно дибiльна i бiльше про неi говорити не потрiбно.
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29.11.2024 14:26 Ответить
Агент , не Ермак , а обраний , але вжє просроченє гівно - ЗЕЛЕНСЬКИЙ ! САМЕ ‼️ВІН ‼️ПРИЗНАЧВ ВІСІХ КРОТІв 🇷🇺: Баканова,Наумова , ермака, ТАТАРОВА, Кулініча, Гетьманцева, ………… НА ВСІ ЗАУВАЖЕННЯ , він посилав всіх на хрен , продовжує КРИШИВАТИ ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРИСТИЧНОІ паРаші !!
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29.11.2024 14:47 Ответить
50 атакамсів і 50 штормових тіней на все про все...
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29.11.2024 11:56 Ответить
Так безпілотні сили провели атаку. В новині написано. Ніхто не пуляє ракетами по резервуарах з паливом. Дуже дешева ціль.
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29.11.2024 11:59 Ответить
Люда, добродій пропонує бити дронами із б/ч 10-15-20 кг по ТЕС і ГЕС. Я йому відповідаю. Слідкуй за сюжетом!
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29.11.2024 12:05 Ответить
🤣 моцно-надпутужно відповів коломойша хрипавий👍👍👍👍
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29.11.2024 11:56 Ответить
Складно сказати чому не бьють по енергетиці. Можливо це війсьовий злочин якщо це стосується цивільних осіб.
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29.11.2024 11:57 Ответить
Так - це воєнний злочин. Але ху...ло помножило міжнародне право на нуль, завдяки безпорадності Заходу. Тому й Україна могла подібно відповідати, якщо б мала свої ракети. Саме свої, а не західні
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29.11.2024 12:35 Ответить
і відійшли з чергового українсько села.
якось ваги, не на нашу користь.
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29.11.2024 12:03 Ответить
Хорошо, но мало.
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29.11.2024 12:36 Ответить
Кацапи нам вкотре енергосистему поклали, а ми по нафтобазам потужно цвіркаємо. Адекватна відповідь на терроризм кацапні колись взагалі буде?
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29.11.2024 13:06 Ответить
Ніколи. Агент Єрмак сказав. по русскийм подстанциям не бить, пускайте россеянцы со светом посидят, пока украинцы будут без света.
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29.11.2024 18:44 Ответить
 
 