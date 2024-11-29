РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11033 посетителя онлайн
Новости
1 105 3

Минобороны РФ заявило о сбивании почти 50 беспилотников над 5 российскими регионами

Український безпілотник

В российском Минобороны заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали 47 беспилотников, а силы ПВО их уничтожили в 5 регионах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Скрін

В частности, говорится в сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один - над оккупированным Крымом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краснодарском крае РФ прогремела серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.

Автор: 

беспилотник (3529) россия (95352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поки мєжвластіє у Білому Домі, давайте для початку знов по Конаковській ДРЕС. Один хєр Байден не встигає з остатками допомоги до інавгурації, а та допомога що вже попливла через пару ударів по ДРЕСам розвертатись не буде.
показать весь комментарий
29.11.2024 08:22 Ответить
Не такі страшні, для кацапів безпілотники, головне, щоб "обломків" побільше на їх тупі голови сипалось! 😁
показать весь комментарий
29.11.2024 09:02 Ответить
Звинуватив кацап українця у "нацизмі" та викликав на дуель... І розголосив про це на весь світ... Пройшов час... Народ в Росії цікавиться:
- Чем дуель-то, кончилась?
- Да ничем!
- Пачиму?
- Ну, хахол стал выяснять условия паединка, тип аружия, расстаяние, и другие условия...
- И что тут такого?
- Да ничего харошего!... Я же думал - он станет к стенке, а я его из пулемёта завалю...
показать весь комментарий
29.11.2024 09:38 Ответить
 
 