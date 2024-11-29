Минобороны РФ заявило о сбивании почти 50 беспилотников над 5 российскими регионами

В российском Минобороны заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали 47 беспилотников, а силы ПВО их уничтожили в 5 регионах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В частности, говорится в сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один - над оккупированным Крымом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Краснодарском крае РФ прогремела серия взрывов: впоследствии был виден дым над морем.