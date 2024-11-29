Минобороны РФ заявило о сбивании почти 50 беспилотников над 5 российскими регионами
В российском Минобороны заявили, якобы ночью территорию РФ атаковали 47 беспилотников, а силы ПВО их уничтожили в 5 регионах
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
В частности, говорится в сообщении, 29 БпЛА якобы уничтожено над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один - над оккупированным Крымом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Чем дуель-то, кончилась?
- Да ничем!
- Пачиму?
- Ну, хахол стал выяснять условия паединка, тип аружия, расстаяние, и другие условия...
- И что тут такого?
- Да ничего харошего!... Я же думал - он станет к стенке, а я его из пулемёта завалю...