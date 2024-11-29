Разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов.
Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Поражение было нанесено воинами подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины.
"Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен. Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.
Соотношение - 1 : 10 000", - говорится в сообщении.
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- Скажите пожалуйста - пачиму аператары бандеравских дронав действуют в баю намного эффективнее, чем наши?
- Патамушта у "хахляцких" в баю "гарят глаза"! А у наших "гарят трубы"!
Тоді в дроноводи касапи записували реально всіх хто не підходив в штурмовики типу запойних.
Зараз уже і тих дроноводів списують в зад тудиж в штурмовики.