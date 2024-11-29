Украинские разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Поражение было нанесено воинами подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины.

"Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен. Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.



Соотношение - 1 : 10 000", - говорится в сообщении.

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