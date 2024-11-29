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Разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские разведчики уничтожили РЛС "Зоопарк" российских оккупантов.

Видео обнародовала пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Поражение было нанесено воинами подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины.

"Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен. Для уничтожения российского "зоопарка" разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.

Соотношение - 1 : 10 000", - говорится в сообщении.

Читайте: Российская РЛС "Подлет" стоимостью $5 млн уничтожена в оккупированном Крыму, - ГУР МО

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РЛС (75) уничтожение (6823) ГУР (412)


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Моя шана рядовим військовим.
Живіть довго, нехай Господь кожного з вас береже🙏
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29.11.2024 09:13 Ответить
А тому ''зоопарку'' хоч кілька кацапів запаркували?)
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29.11.2024 09:19 Ответить
Российский корреспондент берёт интервью у генерала РФ:
- Скажите пожалуйста - пачиму аператары бандеравских дронав действуют в баю намного эффективнее, чем наши?
- Патамушта у "хахляцких" в баю "гарят глаза"! А у наших "гарят трубы"!

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29.11.2024 09:42 Ответить
Цьому анекдоту вже більше року.
Тоді в дроноводи касапи записували реально всіх хто не підходив в штурмовики типу запойних.
Зараз уже і тих дроноводів списують в зад тудиж в штурмовики.
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29.11.2024 12:29 Ответить
Ну і що ти цим сказать хочеш? Що нашими дронами садять управлять будь-яких нікчем? Ти хоч подумав, про що ЛЯПНУВ?
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29.11.2024 15:53 Ответить
Із погодними умовами тільки погано стикується, мабудь із жовтня відео, але завжди приємно дивитись)
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29.11.2024 09:20 Ответить
Як казав у фільмі "Гарячий сніг", командувач фронтом - ""Главное было - выбить у них танки!"... А для нас не тільки це головне... Ще головніше - "вибить очі" кацапам! Щоб вони "не бачили" наших літаків!
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29.11.2024 09:24 Ответить
Відео старе. Його вже показували на Цензорі десь на початку жовтня.
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29.11.2024 11:21 Ответить
Крила наснаги й надалі!
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29.11.2024 18:28 Ответить
 
 