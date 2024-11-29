Сутки на фронте: враг более 100 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. ВСУ отбили атаки врага на 9 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Противник наносил удары средствами бомбардировочной и штурмовой авиации по районам населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 25. Силы обороны отбивали атаки в районах Фиголевки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудар тремя КАБ по населенному пункту Купянск.

На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.

Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лисовка.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Ситуация на юге и севере

На Времевском направлении противник совершил 20 попыток захватить наши позиции неподалеку населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Удары по врагу

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 2030 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийских системы, 89 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 крылатых ракет, 86 автомобилей и 3 единицы специальной техники оккупантов.

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