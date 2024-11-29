Сутки на фронте: враг более 100 раз пытался прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. ВСУ отбили атаки врага на 9 направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 93 авиационных удара с применением 111 ракет и 67 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.
Противник наносил удары средствами бомбардировочной и штурмовой авиации по районам населенных пунктов Александрия и Эсмань Сумской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое и Глубокое. К тому же вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Липцы и Нескучное, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 25. Силы обороны отбивали атаки в районах Фиголевки, Колесниковки, Загрызово, Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Враг нанес авиаудар тремя КАБ по населенному пункту Купянск.
На Лиманском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Твердохлебово, Грековки, Первомайского, Торского, Ямполовки и Тернов. Ударам штурмовой и бомбардировочной авиации подверглись районы Ивановки и Серебрянского леса.
На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ в районе Закитного.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Белой Горы и Ступочек.
Пять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк и Дилиевка. В то же время противник нанес авиационный удар по населенному пункту Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки. Пять управляемых авиационных бомб враг сбросил на населенные пункты Миролюбовка, Даченское и Лисовка.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Ситуация на юге и севере
На Времевском направлении противник совершил 20 попыток захватить наши позиции неподалеку населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополье, Разлив, Раздольное, Сухие Ялы и Новодаровка.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил, однако нанес ракетный удар тремя крылатыми ракетами в районе населенного пункта Новоалександровка.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безрезультатных наступательных действия.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.
Удары по врагу
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 19 авиационных ударов с применением 30 управляемых авиационных бомб.
За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 2030 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийских системы, 89 БпЛА оперативно-тактического уровня, 86 крылатых ракет, 86 автомобилей и 3 единицы специальной техники оккупантов.
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Великоновоселківський напрямок.
На схід від Великої Новосілки противник просунувся вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 2.25 км.
На захід від Роздольного продовжуються атаки противника на великий опорний пункт. Ситуація без суттєвих змін.
Курахове.
У східній та центральній частинах міста російські війська мають обмежені тактичні успіхи вздовж вулиць Ушакова, Урожайна, Нахімова та Мічуріна на ділянці завширшки до 650 м на глибину до 550 м. Зіткнення тривають за багатоповерхові будинки та у напрямку школи №5.
Покровський напрямок.
На південному фланзі противник просунувся на території дачного селища «Сонячний берег-1» і вздовж лісосмуги на захід від Берестків на глибину до 680 м.
У Новодмитрівці бойові зіткнення змістилися в західну частину населеного пункту. Противник просунувся на глибину до 650 метрів.
У Жовтому російські війська зайняли центральну частину населеного пункту і просунулися вздовж залізниці на ділянці шириною до 1.3 км на глибину до 1.2 км. Противник продовжує тиснути у напрямку Новотроїцького з метою перерізати дорогу на Новооленівку.
Часів Яр.
Ідуть важкі бої у західній частині Жовтневого району на підступах до заводу вогнетривких виробів."
гівнокомандуючий сирок з блогерами зустрічається (має час та натхнення)
верховний гівнокомандувач відосики пише
камишін творець бракованих мін тусить з бабами на шаховому турнірі.
все контрольовано здається((
Перестрілка з окопів один на один це є бойове зіткнення, чи ще ні?
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1862401226521923707 2 ч
Поки ЗЕ змінюють зелені світлофори на смарагдові, фронт, під керівництвом верховного ухилянта-крота, щодня обвалюється: московіти просунулись у Кураховому та Берестках, а також біля 5 населених пунктів Донеччини - Великої Новосілки, Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, - DeepState.