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Новости
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Враг продвинулся в Курахово и Берестках, а также около 5 населенных пунктов, - DeepState

За прошедшие сутки враг имел продвижение в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово", - пишут аналитики.

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Карта просування ворога

Карта просування ворогаКарта просування ворога

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926) Новоселовка (57) Курахово (122) Желтое (7) Разлив (12) Зори (1)


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Топ комментарии
+24
сипемося потихеньку км за км,
а в світлофорах буде інший колір!
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29.11.2024 06:48
+15
Фронт не посипався, його посипав Боневтік, знявши Залужного і 16 генералів Генштабу. Якби він ще з 2019 року не відводив наші війська з бетонних укріплень, які збудувала комианда "бариги", і не познімав міни в районі Чонгару, то ворог там би по цей день підривався на тих мінах. Приклад Авдіївки. А далі Боневтік наріду збрехав, що побудував нові споруди, куди відвів війська, призначені ним колишні риги на посаду голів військово-цивільних адміністрацій мільярди потирили, а укріплення не зробили. Недавно слухав аналітику Снигрьотова, який аж кричав, що Луганська область майже вся окупована, але в кошторисі виділено 200 мільйонів на ремонт доріг. А депутат Волинець від БЮТ розповів, що були в Покровську і бачили, як ворогу віддають єдині в Україні шашти, на яких добувають коксівне вугілля. В тому місті, де просунувся ворог біля Покровська закінчили спорядження дві нових лави для видобку вугілля, кули спустили обладнання на мільярди за державні кошти. Це як дембельські роботи, хто більше зробить для росіян. Дякую 73% ви давно всіх зробили разом, а сьогодні ще і дієте на користь ворога.
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29.11.2024 08:59
+14
Зато у нас гундосики самые потужные.
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29.11.2024 07:50
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сипемося потихеньку км за км,
а в світлофорах буде інший колір!
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29.11.2024 06:48 Ответить
Під побудовані для орків нові догори - нові світофори
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29.11.2024 08:22 Ответить
1-ій знизу на світлофорі - маліновий гардемарін!
кому шо до смаку.
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29.11.2024 08:27 Ответить
коли викинуть цю російську скотину
сирського?
А, у нас же влада досі росмовою розмовляє
і бізнес працює на росію
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29.11.2024 07:20 Ответить
Зато у нас гундосики самые потужные.
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29.11.2024 07:50 Ответить
Для підняття бойвого духу в військових частинах ввели "Книгу обліку планів перемоги від ОП"...
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29.11.2024 08:19 Ответить
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29.11.2024 09:41 Ответить
Юр'ївку треба відбивати яких би це жертв не коштувало!!!!
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29.11.2024 08:58 Ответить
Очолюй атаку.
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29.11.2024 10:07 Ответить
Я зараз на інш
ому напрямку.
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29.11.2024 10:34 Ответить
Фронт не посипався, його посипав Боневтік, знявши Залужного і 16 генералів Генштабу. Якби він ще з 2019 року не відводив наші війська з бетонних укріплень, які збудувала комианда "бариги", і не познімав міни в районі Чонгару, то ворог там би по цей день підривався на тих мінах. Приклад Авдіївки. А далі Боневтік наріду збрехав, що побудував нові споруди, куди відвів війська, призначені ним колишні риги на посаду голів військово-цивільних адміністрацій мільярди потирили, а укріплення не зробили. Недавно слухав аналітику Снигрьотова, який аж кричав, що Луганська область майже вся окупована, але в кошторисі виділено 200 мільйонів на ремонт доріг. А депутат Волинець від БЮТ розповів, що були в Покровську і бачили, як ворогу віддають єдині в Україні шашти, на яких добувають коксівне вугілля. В тому місті, де просунувся ворог біля Покровська закінчили спорядження дві нових лави для видобку вугілля, кули спустили обладнання на мільярди за державні кошти. Це як дембельські роботи, хто більше зробить для росіян. Дякую 73% ви давно всіх зробили разом, а сьогодні ще і дієте на користь ворога.
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29.11.2024 08:59 Ответить
обожнюю дегенератів...
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29.11.2024 09:31 Ответить
Дегенерати - не дегенерати, а в армії вони були потрібні.
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29.11.2024 10:22 Ответить
кому і навіщо?
шоби в спину стрельнули?
а можна без цьoго екстріму?
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29.11.2024 14:53 Ответить
Звичайно сам втік, сам підписав указ замість Зеленського про звільнення себе і 16 генералів Генштабу. А ще Зеленський через своїх російських генералів у війську звільнив кожного командира бригади і навіть батальону.
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29.11.2024 09:54 Ответить
Їх звільнили від посади, а не з армії, з ЗСУ вони втікли за фіктивними висновками.
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29.11.2024 10:11 Ответить
Комбатів, правильно зробили що позвільнювали. За два роки в баті не було жодного нормального комбата… І перший комбриг був вартий бригади: дідки-каліки з антикварною технікою, набрані на один похід до Криму.
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29.11.2024 10:21 Ответить
а міни ж які зелені-гарні, шо не постріл,
то прощявайте мамо і рідні....
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29.11.2024 09:13 Ответить
просирський виправдав своє прізвище і сподівання фсб
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29.11.2024 09:37 Ответить
Пригальмували. Поточні запаси м'яса витрачено (встановили рекорд), чекають на нову партію. Вона не забариться.
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29.11.2024 10:10 Ответить
***** очикувати?? Якщо були злити в унітаз два Майдани. Яснаріч, що поодягали різні свині вишиванки і здають триторію ще з 2014 року .
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29.11.2024 10:23 Ответить
Зеленого віслюка та кремлівсько-просирський на палю!!! Повертайте терміново Залужного!!!!
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29.11.2024 14:09 Ответить
*****, якщо ви всі такі вумні- то можете залишити свій номер для мобілізації,я перший,0990194707,ще не 50,повна торба вад,так не беруть,але на місяць два мене ,якщо з розумом-вистачить.Є ще не диванні коментатори?
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30.11.2024 02:43 Ответить
Отож,тільки на клавіатурі захисники...
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30.11.2024 02:57 Ответить
 
 