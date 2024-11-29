Враг продвинулся в Курахово и Берестках, а также около 5 населенных пунктов, - DeepState
За прошедшие сутки враг имел продвижение в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики DeepState.
"Враг продвинулся возле Большой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого, Пушкино, в Берестках и Курахово", - пишут аналитики.
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а в світлофорах буде інший колір!
кому шо до смаку.
сирського?
А, у нас же влада досі росмовою розмовляє
і бізнес працює на росію
ому напрямку.
шоби в спину стрельнули?
а можна без цьoго екстріму?
то прощявайте мамо і рідні....