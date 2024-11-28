Метры украинской территории, которые россияне сейчас пытаются оккупировать на Донбассе, самые кровавые со времен Второй мировой, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за метры украинской территории, которые российская армия пытается оккупировать в Донецкой области, сейчас ведутся самые кровавые бои, даже по сравнению со Второй мировой войной.

Об этом он сказал во время мероприятия в честь 100-летия факультета международных отношений Киевского национального университета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Эти метры, которые они пытаются оккупировать, на сегодня они самые кровавые, даже сравнивая со Второй мировой войной", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что продвижение такой ценой свидетельствует о равнодушии российского режима к человеческим жизням своих граждан.

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Также, по его словам, согласно статистике последнего месяца, РФ потеряла в Украине больше российских солдат, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

По официальным данным, потери советских войск составляли около 15 тысяч солдат в Афганистане.

Глава МИД Украины также прокомментировал удар по Днепру ракетой "Орешник".

По мнению украинского министра, Россия перешла в новый водоворот агрессии - оккупанты хотят запугать Запад. Для достижения своих целей они используют и ядерный шантаж.

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Сибига отметил, что во время последних атак враг пытался попасть в объекты ядерной инфраструктуры Украины.

Также российские силы стремятся оккупировать сейчас как можно больше территорий, учитывая то, что они "будут вынуждены садиться за стол переговоров".

"Мы должны действовать консолидировано и отойти от этой запоздалости [предоставления Украине помощи] и от страха эскалации. Очень часто, когда мы обращаемся к нашим партнерам, они нам говорят - это будет очередная эскалация. Нет, не эскалация! Этот враг - Россия - понимает только силу", - добавил глава МИД Украины.

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.