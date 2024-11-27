Зеленский после доклада Сырского: наиболее жестокие штурмы на Кураховском направлении

Наиболее горячими направлениями на фронте остаются донецкие. В частности, больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в среду, 27 ноября, он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского относительно всех деталей фронтовой ситуации и операции в Курской области.

"Наиболее горячими направлениями остаются донецкие. Прежде всего это Кураховское направление - больше всего боев там, наиболее жестокие штурмы. Также Покровское направление, Купянское", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения ВСУ - каждого солдата, сержанта и офицера, которые уничтожают оккупанта и обеспечивают защиту наших позиций.

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