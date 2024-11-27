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Новости Война
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Зеленский после доклада Сырского: наиболее жестокие штурмы на Кураховском направлении

Зеленський про ситуацію на фронті

Наиболее горячими направлениями на фронте остаются донецкие. В частности, больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что в среду, 27 ноября, он заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского относительно всех деталей фронтовой ситуации и операции в Курской области.

"Наиболее горячими направлениями остаются донецкие. Прежде всего это Кураховское направление - больше всего боев там, наиболее жестокие штурмы. Также Покровское направление, Купянское", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения ВСУ - каждого солдата, сержанта и офицера, которые уничтожают оккупанта и обеспечивают защиту наших позиций.

Читайте также: "Ситуация очень критическая": ВСУ на Покровском направлении не хватает пехоты, чтобы сразиться и продержаться некоторое время, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Донецкая область (9582) ВСУ (6568) Александр Сырский (580)


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Топ комментарии
+7
Це чмо тільки заслуховує, а результату 0.00. Гнати ішака, бо вже немає терпіння.
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27.11.2024 21:17
+3
А ти кацапів відосиками-хрипосиками
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27.11.2024 21:17
+2
Заслухав - послухав - а підсилити Донбас - в тилу ж є віиськові які ні разу не були на передовіи
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27.11.2024 21:10
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Заслухав - послухав - а підсилити Донбас - в тилу ж є віиськові які ні разу не були на передовіи
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27.11.2024 21:10 Ответить
Така у нього робота. Заслухати, подякувати і нам показати, що Верховний тримає руку на пульсі.)
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27.11.2024 21:28 Ответить
А ти кацапів відосиками-хрипосиками
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27.11.2024 21:17 Ответить
Це чмо тільки заслуховує, а результату 0.00. Гнати ішака, бо вже немає терпіння.
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27.11.2024 21:17 Ответить
Статист ((((((((((
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27.11.2024 21:23 Ответить
Зе и ко это янык + фсб
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27.11.2024 21:24 Ответить
А Буба га-ла-ма-га. Підслухав та передав далі. Зіпсоване радіо
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27.11.2024 21:36 Ответить
Передоповідун сирського- зеленський, ...хочь без суфлера ...? Давай на вихід ...до Ростову !
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27.11.2024 21:36 Ответить
Та ні, читає по написаному, не сумнівайтесь. Якщо без суфлера, то хрестись і тікай
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27.11.2024 21:53 Ответить
А де подівся речник РНБО???
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27.11.2024 23:00 Ответить
Так все просрати, маючи такий потенціал патріотизму народа, та допомогу Заходу... Повний нікчема.
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27.11.2024 23:16 Ответить
Боневтік виглядає так, неначе його бджоли покусали
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27.11.2024 23:29 Ответить
 
 