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Новини Війна
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Зеленський після доповіді Сирського: найбільш жорстокі штурми на Курахівському напрямку

Зеленський про ситуацію на фронті

Найбільш гарячими напрямками на фронті залишаються донецькі. Зокрема, найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у середу, 27 листопада, він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області.

"Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок - найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім підрозділам ЗСУ - кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій.

Читайте також: "Ситуація дуже критична": ЗСУ на Покровському напрямку не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, - CNN

Автор: 

Зеленський (23653) Донецька область (8291) ЗСУ (7489) Олександр Сирський (581)


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Топ коментарі
+7
Це чмо тільки заслуховує, а результату 0.00. Гнати ішака, бо вже немає терпіння.
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27.11.2024 21:17
+3
А ти кацапів відосиками-хрипосиками
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27.11.2024 21:17
+2
Заслухав - послухав - а підсилити Донбас - в тилу ж є віиськові які ні разу не були на передовіи
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27.11.2024 21:10
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Заслухав - послухав - а підсилити Донбас - в тилу ж є віиськові які ні разу не були на передовіи
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27.11.2024 21:10 Відповісти
Така у нього робота. Заслухати, подякувати і нам показати, що Верховний тримає руку на пульсі.)
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27.11.2024 21:28 Відповісти
А ти кацапів відосиками-хрипосиками
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27.11.2024 21:17 Відповісти
Це чмо тільки заслуховує, а результату 0.00. Гнати ішака, бо вже немає терпіння.
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27.11.2024 21:17 Відповісти
Статист ((((((((((
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27.11.2024 21:23 Відповісти
Зе и ко это янык + фсб
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27.11.2024 21:24 Відповісти
А Буба га-ла-ма-га. Підслухав та передав далі. Зіпсоване радіо
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27.11.2024 21:36 Відповісти
Передоповідун сирського- зеленський, ...хочь без суфлера ...? Давай на вихід ...до Ростову !
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27.11.2024 21:36 Відповісти
Та ні, читає по написаному, не сумнівайтесь. Якщо без суфлера, то хрестись і тікай
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27.11.2024 21:53 Відповісти
А де подівся речник РНБО???
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27.11.2024 23:00 Відповісти
Так все просрати, маючи такий потенціал патріотизму народа, та допомогу Заходу... Повний нікчема.
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27.11.2024 23:16 Відповісти
Боневтік виглядає так, неначе його бджоли покусали
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27.11.2024 23:29 Відповісти
 
 