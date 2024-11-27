Зеленський після доповіді Сирського: найбільш жорстокі штурми на Курахівському напрямку

Найбільш гарячими напрямками на фронті залишаються донецькі. Зокрема, найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що у середу, 27 листопада, він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області.

"Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок - найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім підрозділам ЗСУ - кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій.

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