Зеленський після доповіді Сирського: найбільш жорстокі штурми на Курахівському напрямку
Найбільш гарячими напрямками на фронті залишаються донецькі. Зокрема, найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави розповів, що у середу, 27 листопада, він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області.
"Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі. Передусім це Курахівський напрямок - найбільше боїв там, найбільш жорстокі штурми. Також Покровський напрямок, Куп’янський", - сказав Зеленський.
Президент подякував усім підрозділам ЗСУ - кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій.
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