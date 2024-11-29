Не осталось ни одного уцелевшего дома: Торецк выжгла вражеская артиллерия, - ОТГ "Луганськ"

Из-за постоянных обстрелов российских захватчиков в Торецке, что в Донецкой области, не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказала спикер ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова, пишет "АрміяInform", сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер отметила, что на Торецком направлении ситуация остается очень сложной. Оккупанты применяют малые штурмовые группы, которых очень много. Также захватчики применяют артиллерию и авиацию.

"По сути, россияне атакуют "мясными штурмами" под прикрытием артиллерии и авиации. Вы можете видеть, как выглядит Торецк. Очень страшные кадры, там не осталось ни одного целого дома. Все абсолютно выжгла артиллерия. И плюс - постоянно КАБы, КАБы, КАБы, КАБы. Может быть и 10 КАБов в сутки",- рассказала Бобовникова.

Ранее сообщалось, что сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

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