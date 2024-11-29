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Новости Война
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Не осталось ни одного уцелевшего дома: Торецк выжгла вражеская артиллерия, - ОТГ "Луганськ"

ОТУ Луганськ про ситуацію в Торецьку

Из-за постоянных обстрелов российских захватчиков в Торецке, что в Донецкой области, не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказала спикер ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова, пишет "АрміяInform", сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер отметила, что на Торецком направлении ситуация остается очень сложной. Оккупанты применяют малые штурмовые группы, которых очень много. Также захватчики применяют артиллерию и авиацию.

"По сути, россияне атакуют "мясными штурмами" под прикрытием артиллерии и авиации. Вы можете видеть, как выглядит Торецк. Очень страшные кадры, там не осталось ни одного целого дома. Все абсолютно выжгла артиллерия. И плюс - постоянно КАБы, КАБы, КАБы, КАБы. Может быть и 10 КАБов в сутки",- рассказала Бобовникова.

Ранее сообщалось, что сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

Читайте также: В Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. У Часова Яра возобновляет активность, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

армия РФ (19057) обстрел (26906) Донецкая область (9511) Торецк (426) разрушение (160)


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Та хіба проблема у співвідношенні авіації і артилерії? Партнер Саліван і партнерка Спарц ясно сказали - вся необхідна зброя є, треба тільки мобілізувати 18-річних і буде перемога.
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29.11.2024 17:42 Ответить
Нічого нового. Після навали сарани завжди залишається пустеля.
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29.11.2024 17:49 Ответить
А де прозвітовані, що збудовані й підготовлені оборонні фортифікації, контрбатарейна боротьба?
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29.11.2024 18:00 Ответить
Какая контрбатарейная борьба, когда хозяева сказали мобилизировать и 18-летних?)
Разве что контрмясная борьба, но здесь у нас с мясом тоже не очень хорошо.
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29.11.2024 18:18 Ответить
Звична заява Зельоних на завершальній стадії здачі чергового міста кацапам.
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29.11.2024 18:28 Ответить
Во! А компенсації за зруйноване житло- ....уй! Том що " комісія не може обстежити,бо там небезпечно.Знайомі з Торецка розповідали,як їм ліплять цю відмазку.
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29.11.2024 20:20 Ответить
Так когда снаряды поездами подвозят, чего бы не выжечь город!? Та и союзники прут немеряно снарядов. И есть что давать взамен, и денег валом. Так и до победы рукой подать. Запросто можно справится задолго до какой то где то инагурации.
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29.11.2024 21:51 Ответить
підароязикі гниди бориси радіють цьому я бачу
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30.11.2024 00:19 Ответить
Україну руйнують рашисти але привів їх сюди зеленський і команда менеджерів недобитків ригоаналів антимайданівців...
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30.11.2024 00:17 Ответить
 
 