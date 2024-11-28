В Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. У Часова Яра возобновляет активность, - ОТГ "Луганск"

В Торецке ситуация остается очень сложной, враг не прекращает штурмов. На Северском направлении враг накапливает силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова.

Она заявила, что в Торецке ежедневно погибает до сотни, а то и больше оккупантов.

"Если мы говорим о городских боях, то всегда контакт на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть враг может быть за углом, может быть на втором этаже, когда наши находятся на первом, или наоборот. То есть это всегда близкие стрелковые бои", - отметила Бобовникова.

При этом на Северском направлении враг накапливается, как и раньше.

"Возле Часова Яра враг уже пробует активные штурмы применять. И восстанавливает активность на этом направлении. На Торецком - очень сложная ситуация", - рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Напомним, сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

Также читайте: ОТГ "Луганск" о ситуации в Торецке: идут городские бои, враг применяет артиллерию и авиацию