ОТГ "Луганск" о ситуации в Торецке: идут городские бои, враг применяет артиллерию и авиацию

Российские захватчики продолжают штурмовать Торецк Донецкой области. Враг применяет авиацию и артиллерию, в самом Торецке идут городские бои.

Об этом рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, пишет "АрмияInform", сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, ситуация в Торецке продолжает оставаться сложной.

"В Торецке по-прежнему сложная ситуация, идут городские бои. Это очень тяжелый тип боя, военнослужащие должны быть максимально внимательны. Плюс оккупанты забрасывают нас "мясом", иначе это не назвать",- заявила спикер.

Как рассказала военнослужащая, враг очень часто использует артиллерию, осуществляет около полутора тысяч обстрелов в сутки в зоне ответственности ОТГ "Луганск". Также захватчики активно применяют авиацию. С изменением погодных условий количество авиаударов несколько уменьшилось, однако количество штурмов и применения дронов неизменно.

"Им безразлично на личный состав, им главное забрасывать нас своими малыми пехотными группами. И FPV-дроны они также пытаются применить при любой погоде",- рассказала Бобовникова.

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Также спикер рассказала, что на Торецком направлении у врага стоят мотострелковые подразделения, которые комплектуются контрактниками - они плохо обучены и экипированы. В то же время, по словам Бобовниковой, напротив Часова Яра стоит воздушно-десантная дивизия войск РФ, которая имеет более подготовленный личный состав с лучшей экипировкой.

Ранее сообщалось, что сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

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