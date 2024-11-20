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Новости Война
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Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за местных, - ОТГ "Луганск" о ситуации в Торецке

Військові про ситуацію в Торецьку

В Торецке на Донетчине фиксируются случаи, когда оккупанты переодеваются в гражданскую одежду с целью ввести в заблуждение бойцов Сил обороны.

Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

Торецке сейчас сложная ситуация, ведутся очень тяжелые городские бои. Враг потерял около 70 человек убитыми и ранеными (за прошедшие сутки. - Ред.). Можете себе представить какая интенсивность этих боевых действий. То есть враг буквально мясными штурмами забрасывает наших военнослужащих", - рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что в городе остаются местные жители, которые отказались вовремя эвакуироваться. Наличие в городе гражданских жителей крайне затрудняет работу украинским защитникам.

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"Что касается гражданских, то они там до сих пор остаются. Это невероятно усложняет работу наших военнослужащих. Потому что враг переодевается в гражданскую одежду, пытаясь таким образом обмануть наших военнослужащих", - сказала Бобовникова.

Пресс-секретарь добавила, что ВСУ пытаются выявлять и противодействовать врагу.

"Мы стараемся выявлять подобные попытки, но это очень трудно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения военной. Потому что военнослужащий каждый раз должен дважды подумать, кто перед ним - гражданское лицо или противник, переодетый в гражданскую одежду", - отметила военнослужащая.

Читайте также: На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами, в самом городе ведутся очень тяжелые бои, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

армия РФ (19180) Торецк (447)


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Топ комментарии
+13
Так вони ж там і залишились, ці ,,місцеві", щоб ворогу допомагати і під ногами наших Військових плутатись! ,,ждуни" продажні!!!
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20.11.2024 21:34
+10
- А ну скажи слово "рушниця",
- Рушніца...
- Ясно. Руки підніми, сіпнешся - застрелю.
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20.11.2024 21:34
+9
Хватить?Козломордий, вивчай мову!
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20.11.2024 21:41
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Так вони ж там і залишились, ці ,,місцеві", щоб ворогу допомагати і під ногами наших Військових плутатись! ,,ждуни" продажні!!!
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20.11.2024 21:34 Ответить
- А ну скажи слово "рушниця",
- Рушніца...
- Ясно. Руки підніми, сіпнешся - застрелю.
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20.11.2024 21:34 Ответить
Переодевание и маскировка под гражданских это военное преступление, от них чего угодно можно ждать, какой плен. Если уж кто то ждун то пусть и сидит дома ждёт, нечего разгуливать во время " щильних" боёв, разве что он тцк ищет
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20.11.2024 22:00 Ответить
То Ви пропонуєте одразу двохсотити таких на місці?
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20.11.2024 22:08 Ответить
Для проверки документов и установки личности есть блокпосты, солдатам в бою на такое нет времени, так что да естественно. А если уж кому то приспичило выйти погулять и прийти на позиции то они могут и в одних трусах ходить с двумя высоко поднятыми флагами
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21.11.2024 22:02 Ответить
Хватить бред транслювати. Це вже для повних ідіотів
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20.11.2024 21:35 Ответить
Хватить?Козломордий, вивчай мову!
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20.11.2024 21:41 Ответить
Це їі треба тобі вчити, баран
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20.11.2024 21:53 Ответить
Кацап?
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20.11.2024 21:56 Ответить
А в чому проблема? Переодягнені росіяни без зброї потім ходять чи що? Автомат під одягом не сховаєш. Людей у цивільному одязі з автоматами розглядайте як ціль. Чи я не розумію чогось?
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20.11.2024 21:40 Ответить
Пістолети, гранати - все під одягом. Підійдуть впритул до Людмили - бах, прощавай!
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20.11.2024 21:44 Ответить
Смішно. З пістолетом на війні...
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20.11.2024 21:47 Ответить
Пістолет і навіть ніж у руках спецпризначенця - несмішно
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20.11.2024 21:51 Ответить
На відстані декількох метрів щоб убити людину вистачає і пістолетної кулі
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20.11.2024 21:55 Ответить
С пары метров и флобером можно убить, а 9мм сохраняет убойную силу и до 50 метров
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20.11.2024 22:38 Ответить
Наявність у місті цивільних жителів вкрай ускладнює роботу українським захисникам. Джерело:

ЦЕ також одна цілей пропаганди, на аудиторію ждунів. Ну і навідники та інший біомусор
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20.11.2024 21:46 Ответить
Піпєц москаля від українця він не відризнить . А для кого в українській мові придумано стільки слів що москаль челюсть вивехне
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20.11.2024 21:47 Ответить
Тебе выше писали про гранаты и пистолеты
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20.11.2024 21:56 Ответить
Отож. Мова має значення.
Попробували б вони в україномовних районах видавати з себе місцевих.
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20.11.2024 22:47 Ответить
В 2022 році біля Троїцького (Дебальцевський напрямок) москалі штурмували наші позиції в пікселях, тому їм і кричали Паляниця, щоб знати то свої чи ні. Ніхто не відповів, їх всіх там поклали.
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20.11.2024 23:03 Ответить
Вбивайте всіх подряд - господь признає своїх.
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21.11.2024 04:29 Ответить
Хай не думають..хай стріляють...
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21.11.2024 07:01 Ответить
 
 