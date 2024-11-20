Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и выдают себя за местных, - ОТГ "Луганск" о ситуации в Торецке

В Торецке на Донетчине фиксируются случаи, когда оккупанты переодеваются в гражданскую одежду с целью ввести в заблуждение бойцов Сил обороны.

Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Торецке сейчас сложная ситуация, ведутся очень тяжелые городские бои. Враг потерял около 70 человек убитыми и ранеными (за прошедшие сутки. - Ред.). Можете себе представить какая интенсивность этих боевых действий. То есть враг буквально мясными штурмами забрасывает наших военнослужащих", - рассказала пресс-секретарь.

Она отметила, что в городе остаются местные жители, которые отказались вовремя эвакуироваться. Наличие в городе гражданских жителей крайне затрудняет работу украинским защитникам.

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"Что касается гражданских, то они там до сих пор остаются. Это невероятно усложняет работу наших военнослужащих. Потому что враг переодевается в гражданскую одежду, пытаясь таким образом обмануть наших военнослужащих", - сказала Бобовникова.

Пресс-секретарь добавила, что ВСУ пытаются выявлять и противодействовать врагу.

"Мы стараемся выявлять подобные попытки, но это очень трудно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения военной. Потому что военнослужащий каждый раз должен дважды подумать, кто перед ним - гражданское лицо или противник, переодетый в гражданскую одежду", - отметила военнослужащая.

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