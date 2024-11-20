Окупанти перевдягаються в цивільний одяг і видають себе за місцевих, - ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку
У Торецьку, що в Донецькі області, фіксуються випадки, коли окупанти перевдягаються у цивільний одяг з метою ввести в оману бійців Сил оборони.
Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ.
"У Торецьку зараз складна ситуація, ведуться дуже важкі міські бої. Ворог втратив близько 70 осіб вбитими і пораненими (минулої доби, - ред.). Можете собі уявити яка інтенсивність цих бойових дій. Тобто ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців", - розповіла речниця.
Вона зазначила, що у місті залишаються місцеві мешканці, які відмовилися вчасно евакуюватися. Наявність у місті цивільних жителів вкрай ускладнює роботу українським захисникам.
"Щодо цивільних, то вони там досі залишаються. Це неймовірно ускладнює роботу наших військовослужбовців. Тому що ворог перевдягається в цивільний одяг, намагаючись таким чином обманути наших військовослужбовців", - сказала Бобовнікова.
Речниця додала, що ЗСУ намагаються виявляти і протидіяти ворогу.
"Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з моральної точки зору, так і з точки зору військової. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним - цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг", - зазначила військовослужбовиця.
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- Ясно. Руки підніми, сіпнешся - застрелю.
ЦЕ також одна цілей пропаганди, на аудиторію ждунів. Ну і навідники та інший біомусор
Попробували б вони в україномовних районах видавати з себе місцевих.