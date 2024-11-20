УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10516 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 157 23

Окупанти перевдягаються в цивільний одяг і видають себе за місцевих, - ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку

Військові про ситуацію в Торецьку

У Торецьку, що в Донецькі області, фіксуються випадки, коли окупанти перевдягаються у цивільний одяг з метою ввести в оману бійців Сил оборони.

Про це в ефірі "Суспільне Новини" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ.

Торецьку зараз складна ситуація, ведуться дуже важкі міські бої. Ворог втратив близько 70 осіб вбитими і пораненими (минулої доби, - ред.). Можете собі уявити яка інтенсивність цих бойових дій. Тобто ворог буквально м’ясними штурмами закидає наших військовослужбовців", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що у місті залишаються місцеві мешканці, які відмовилися вчасно евакуюватися. Наявність у місті цивільних жителів вкрай ускладнює роботу українським захисникам.

Дивіться також: Росіяни просунулись в Торецьку та поблизу Селидового, - DeepState. КАРТА

"Щодо цивільних, то вони там досі залишаються. Це неймовірно ускладнює роботу наших військовослужбовців. Тому що ворог перевдягається в цивільний одяг, намагаючись таким чином обманути наших військовослужбовців", - сказала Бобовнікова.

Речниця додала, що ЗСУ намагаються виявляти і протидіяти ворогу.

"Ми намагаємося виявляти подібні спроби, але це дуже важко як з моральної точки зору, так і з точки зору військової. Тому що військовослужбовець кожного разу мусить двічі подумати, хто перед ним - цивільна особа чи противник, перевдягнений у цивільний одяг", - зазначила військовослужбовиця.

Читайте також: На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, у самому місті дуже важкі бої, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

армія рф (17250) Торецьк (443)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Так вони ж там і залишились, ці ,,місцеві", щоб ворогу допомагати і під ногами наших Військових плутатись! ,,ждуни" продажні!!!
показати весь коментар
20.11.2024 21:34
+10
- А ну скажи слово "рушниця",
- Рушніца...
- Ясно. Руки підніми, сіпнешся - застрелю.
показати весь коментар
20.11.2024 21:34
+9
Хватить?Козломордий, вивчай мову!
показати весь коментар
20.11.2024 21:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вони ж там і залишились, ці ,,місцеві", щоб ворогу допомагати і під ногами наших Військових плутатись! ,,ждуни" продажні!!!
показати весь коментар
20.11.2024 21:34 Відповісти
- А ну скажи слово "рушниця",
- Рушніца...
- Ясно. Руки підніми, сіпнешся - застрелю.
показати весь коментар
20.11.2024 21:34 Відповісти
Переодевание и маскировка под гражданских это военное преступление, от них чего угодно можно ждать, какой плен. Если уж кто то ждун то пусть и сидит дома ждёт, нечего разгуливать во время " щильних" боёв, разве что он тцк ищет
показати весь коментар
20.11.2024 22:00 Відповісти
То Ви пропонуєте одразу двохсотити таких на місці?
показати весь коментар
20.11.2024 22:08 Відповісти
Для проверки документов и установки личности есть блокпосты, солдатам в бою на такое нет времени, так что да естественно. А если уж кому то приспичило выйти погулять и прийти на позиции то они могут и в одних трусах ходить с двумя высоко поднятыми флагами
показати весь коментар
21.11.2024 22:02 Відповісти
Хватить бред транслювати. Це вже для повних ідіотів
показати весь коментар
20.11.2024 21:35 Відповісти
Хватить?Козломордий, вивчай мову!
показати весь коментар
20.11.2024 21:41 Відповісти
Це їі треба тобі вчити, баран
показати весь коментар
20.11.2024 21:53 Відповісти
Кацап?
показати весь коментар
20.11.2024 21:56 Відповісти
А в чому проблема? Переодягнені росіяни без зброї потім ходять чи що? Автомат під одягом не сховаєш. Людей у цивільному одязі з автоматами розглядайте як ціль. Чи я не розумію чогось?
показати весь коментар
20.11.2024 21:40 Відповісти
Пістолети, гранати - все під одягом. Підійдуть впритул до Людмили - бах, прощавай!
показати весь коментар
20.11.2024 21:44 Відповісти
Смішно. З пістолетом на війні...
показати весь коментар
20.11.2024 21:47 Відповісти
Пістолет і навіть ніж у руках спецпризначенця - несмішно
показати весь коментар
20.11.2024 21:51 Відповісти
На відстані декількох метрів щоб убити людину вистачає і пістолетної кулі
показати весь коментар
20.11.2024 21:55 Відповісти
С пары метров и флобером можно убить, а 9мм сохраняет убойную силу и до 50 метров
показати весь коментар
20.11.2024 22:38 Відповісти
Наявність у місті цивільних жителів вкрай ускладнює роботу українським захисникам. Джерело:

ЦЕ також одна цілей пропаганди, на аудиторію ждунів. Ну і навідники та інший біомусор
показати весь коментар
20.11.2024 21:46 Відповісти
Піпєц москаля від українця він не відризнить . А для кого в українській мові придумано стільки слів що москаль челюсть вивехне
показати весь коментар
20.11.2024 21:47 Відповісти
Тебе выше писали про гранаты и пистолеты
показати весь коментар
20.11.2024 21:56 Відповісти
Отож. Мова має значення.
Попробували б вони в україномовних районах видавати з себе місцевих.
показати весь коментар
20.11.2024 22:47 Відповісти
В 2022 році біля Троїцького (Дебальцевський напрямок) москалі штурмували наші позиції в пікселях, тому їм і кричали Паляниця, щоб знати то свої чи ні. Ніхто не відповів, їх всіх там поклали.
показати весь коментар
20.11.2024 23:03 Відповісти
Вбивайте всіх подряд - господь признає своїх.
показати весь коментар
21.11.2024 04:29 Відповісти
Хай не думають..хай стріляють...
показати весь коментар
21.11.2024 07:01 Відповісти
 
 