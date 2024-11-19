Войска РФ продвинулись в Торецке, Курахово и возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись вблизи 8 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Калиновке, Курахово, Берестках, возле Часова Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного", - говорится в сообщении.

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