Войска РФ продвинулись в Торецке, Курахово и возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвинулись вблизи 8 населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг продвинулся в Калиновке, Курахово, Берестках, возле Часова Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий19.11.2024 03:00
+10 Порохобандерівець
показать весь комментарий19.11.2024 06:19
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий19.11.2024 05:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось як погано голосувати "по приколу"
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
Та,нажаль,українська перемога не потрібна ні злодійкуватому керівництву,ні жлобському "насєлєнію" Лише кілька відсотків Українців намагаються щось вдіяти...
"Фортеця Львів!
Тут всі ті, хто воювати найкраще вмів!..."