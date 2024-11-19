РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11239 посетителей онлайн
Новости Война
10 000 23

Войска РФ продвинулись в Торецке, Курахово и возле Часова Яра, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвинулись вблизи 8 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся в Калиновке, Курахово, Берестках, возле Часова Яра, Погребков, Юрьевки, Раздольного", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами, в самом городе очень тяжелые бои, - ОТГ "Луганск"

Росіяни просуваються в районі Курахового

Росіяни захопили нові території поблизу Торецька

Російські війська просунулись біля Часового Яру

Автор: 

Торецк (428) Часов Яр (316) Курахово (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Як тільки шапіто усунула Залужного і його команду почалась здача українських територій ворогові
Ось як погано голосувати "по приколу"
показать весь комментарий
19.11.2024 03:00
+10
Зате тепер фронт динамічний, презЕдент задоволений.
показать весь комментарий
19.11.2024 06:19
+7
********, скажить, це вже у дії План стійкості Зеленського чи то ще його План перемоги діє? А ще ходять чутки шо він по ночам Планом незламності займаєтся, но той шось не той, висить як зламаний, Безугла свідок.
показать весь комментарий
19.11.2024 05:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як тільки шапіто усунула Залужного і його команду почалась здача українських територій ворогові
Ось як погано голосувати "по приколу"
показать весь комментарий
19.11.2024 03:00 Ответить
Зате тепер фронт динамічний, презЕдент задоволений.
показать весь комментарий
19.11.2024 06:19 Ответить
Шкода , що динаміка не та , що там потрібна ,а зворотня.
показать весь комментарий
19.11.2024 11:08 Ответить
План Перемоги діє, ще не діє, вже не діє?...
показать весь комментарий
19.11.2024 03:25 Ответить
Це саме він і є. Незабаром Сирок, зі свою командою сраколизів, почне виконувати ще декілька планів найвеличнЯЙшаго. План стійкості, План незламності та План потужності.
показать весь комментарий
19.11.2024 05:53 Ответить
кКацапів можна і треба зупинити та погнати назад навіть з нашими ресурсами. Для цього треба ретельно вивчити ось цей документ:
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_28.07.1942_%E2%84%96_227
Та,нажаль,українська перемога не потрібна ні злодійкуватому керівництву,ні жлобському "насєлєнію" Лише кілька відсотків Українців намагаються щось вдіяти...
показать весь комментарий
19.11.2024 04:31 Ответить
О , совок Санчес 0f46049d тут зарегався, щоб сраліна цитувати ? Ти б ще лінк на накази путіна скинув , ботяро
показать весь комментарий
19.11.2024 19:11 Ответить
********, скажить, це вже у дії План стійкості Зеленського чи то ще його План перемоги діє? А ще ходять чутки шо він по ночам Планом незламності займаєтся, но той шось не той, висить як зламаний, Безугла свідок.
показать весь комментарий
19.11.2024 05:48 Ответить
Я рад увидеть хоть кого-то из старых знакомых с сайта. И! Только мнения тех ников, кому не меньше 5 лет и кого читал раньше, считаю для себя настоящими. Не отвечайте кацапу.
показать весь комментарий
19.11.2024 23:30 Ответить
Не нервуйтеся. Це агонія. Але....Український нарід сам вибрав це в 2019.
показать весь комментарий
19.11.2024 06:05 Ответить
Дякую. Тепер мені легше. Піду писати новий хіт.
"Фортеця Львів!
Тут всі ті, хто воювати найкраще вмів!..."
показать весь комментарий
19.11.2024 06:14 Ответить
В атаці на Куп'янськ, про потужне відбиття якої розповів сам Зеленський, брали участь дві групи орків по 15 осіб. Не кажіть що на таке не вистачає людей. Може все-таки щось не так з управлінням і організацією?
показать весь комментарий
19.11.2024 07:07 Ответить
План невідступальності вже оприлюднив клоун
показать весь комментарий
19.11.2024 06:20 Ответить
Ось наслідок бездарної антиукраїнської влади, яку цікавлять лише рейтинги.
показать весь комментарий
19.11.2024 07:42 Ответить
з нетерпінням очикую план незламної потужности... обов'язково з 10-и пунктів!! не менше!! чуйка є - має дпомогти!! чуйка потужна - точно допоможе !!
показать весь комментарий
19.11.2024 11:48 Ответить
Краще б вава лабав на піаніно, це в нього виходило краще, ніж совати всій шнобель у військову справу. Скільки людей загинуло і покалічено дурними забаганками клоуна
показать весь комментарий
19.11.2024 12:01 Ответить
Извините, он вроде принял власть до 22 года? Мне кацапу, не понятно, почему теперь он за всё крайний. Точнее, понятно, но здесь за это банят..
показать весь комментарий
19.11.2024 20:57 Ответить
А ти кацап якого походження?
показать весь комментарий
19.11.2024 22:33 Ответить
Обычного для хохлов, дед приехал после войны на ударную стройку, ударно заделал мою мамку и вернулся в .... Украину к жене.
показать весь комментарий
19.11.2024 22:43 Ответить
Ас какой целью интересуетесь? Хохлы по другому размножаются?
показать весь комментарий
19.11.2024 22:45 Ответить
 
 