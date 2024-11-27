ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку: ідуть міські бої, ворог застосовує артилерію та авіацію

Російські загарбники продовжують штурмувати Торецьк Донецької області. Ворог застосовує авіацію та артилерію, у самому Торецьку ідуть міські бої.

Про це розповіла речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова, пише "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, ситуація у Торецьку продовжує залишатися складною.

"У Торецьку як і раніше складна ситуація, ідуть міські бої. Це дуже важкий тип бою, військовослужбовці повинні бути максимально уважні. Плюс окупанти закидають нас "м’ясом", інакше це не назвати",- заявила речниця.

Як розповіла військовослужбовиця, ворог дуже часто використовує артилерію, здійснює близько півтори тисячі обстрілів на добу в зоні відповідальності ОТУ "Луганськ". Також загарбники активно застосовують авіацію. Зі зміною погодних умов кількість авіаударів дещо зменшилася, однак кількість штурмів і застосування дронів незмінна.

"Їм байдуже на особовий склад, їм головне закидати нас своїми малими піхотними групами. І FPV-дрони вони також намагаються застосувати за будь-якої погоди",- розповіла Бобовнікова.

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Також речниця розповіла, що на Торецькому напрямку у ворога стоять мотострілецькі підрозділи, які комплектуються контрактниками - вони погано навчені та екіпіровані. Водночас, за словами Бобовнікової, навпроти Часового Яру стоїть повітряно-десантна дивізія військ РФ, яка більш підготовлений особовий склад з кращим екіпірування.

Раніше повідомлялося, що наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

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