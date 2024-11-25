В ОТУ "Луганськ" не підтвердили інформацію про просування росіян у Торецьку

Армія Росії не має просування в північній частині міста Торецьк.

Про це в телеефірі заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, коментуючи питання про інформацію ворога про нібито просування росіян на 650 м у північній частині Торецька (Донецька область), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не підтверджую інформацію російських пропагандистів. У північній частині міста вони (росіяни - Ред.) ще не з'являються. Хоча я мушу сказати, що міські бої - одні із найскладніших боїв у військовій практиці. Вони визначаються динамічністю та вимагають постійної уваги від військових. Тому важко сказати про те, яка ситуація в самому місті конкретно на тій чи іншій вулиці. Ворог може забігти на сусідню вулицю, але це не значить, що він там закріпився, його одразу знищують, унеможливлюють йому переміщення або беруть у полон", - заявила речниця.

Вона також зазначила, що на Торецькому напрямку кількість штурмів з боку росіян не зменшилася, втрати ворога у живій силі також залишаються стабільно високими. Вона зауважила, що на Сіверському та Краматорському напрямках спостерігається зменшення кількості штурмів.

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