Завезти допомогу в Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, ворог прострілює всі під’їзні шляхи, - ОВА

Наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що у вищезгаданих містах досі залишаються місцеві мешканці.

"На жаль, люди залишаються в таких містах, як Мирноград, де знаходяться 3 тис. людей, в Часовому Яру знаходиться 300 людей, в Торецьку приблизно 600-620 людей, в місті Кураховому – близько 600-650 людей. Завезти гуманітарну допомогу людям майже неможливо", - розповів Філашкін.

Очільник ОВА пояснив, що окупанти прострілюють всі під’їзні шляхи до перелічених міст, а також у ворога є просування.

Тому "заїхати зараз в ці населені пункти майже неможливо", каже Філашкін.

Також посадовець розповів, що російські окупаційні війська мають певні просування на території Донеччини.

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