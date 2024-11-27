УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 271 14

Завезти допомогу в Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, ворог прострілює всі під’їзні шляхи, - ОВА

Філашкін про складнощі довезення гумдопомоги у прифронтові міста Донеччини

Наразі практично неможливо заїхати у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове, що в Донецькій області. Російські загарбники прострілюють всі під’їзні шляхи до цих міст.

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що у вищезгаданих містах досі залишаються місцеві мешканці. 

"На жаль, люди залишаються в таких містах, як Мирноград, де знаходяться 3 тис. людей, в Часовому Яру знаходиться 300 людей, в Торецьку приблизно 600-620 людей, в місті Кураховому – близько 600-650 людей. Завезти гуманітарну допомогу людям майже неможливо", - розповів Філашкін.

Очільник ОВА пояснив, що окупанти прострілюють всі під’їзні шляхи до перелічених міст, а також у ворога є просування.

Тому "заїхати зараз в ці населені пункти майже неможливо", каже Філашкін.

Також посадовець розповів, що російські окупаційні війська мають певні просування на території Донеччини.

Читайте також: "Ситуація дуже критична": ЗСУ на Покровському напрямку не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, - CNN

Автор: 

обстріл (28171) Донецька область (8291) Торецьк (429) Часів Яр (311) Мирноград (48) Курахове (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Ті, хто зараз ховається від ТЦК, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються. Їх мобілізують першими і погонять захоплювати натівські країни.
показати весь коментар
27.11.2024 18:59
+2
зелені зрадники готують новорічний подарунок пуйлу - лівобережну Україну
показати весь коментар
27.11.2024 18:47
+1
Якщо там буде просрочене гівнокомандуюче і дефективні менеджери то і шляхи знайдуться...
показати весь коментар
27.11.2024 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ермак з Зе докерувалися арміею - два неуча
показати весь коментар
27.11.2024 18:45 Відповісти
Неук тут ти, вчи мову.
показати весь коментар
27.11.2024 19:14 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 19:19 Відповісти
Так як ти вчив її в Донецьку. Провокатор - донбасіт.
показати весь коментар
27.11.2024 19:30 Відповісти
, tvaiomesto v budke , i nigavkai , a to barana vstrechish ! ( nu zabaranim tebia ) 🤪
показати весь коментар
27.11.2024 19:57 Відповісти
Жду
показати весь коментар
01.12.2024 15:24 Відповісти
зелені зрадники готують новорічний подарунок пуйлу - лівобережну Україну
показати весь коментар
27.11.2024 18:47 Відповісти
Ті, хто зараз ховається від ТЦК, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються. Їх мобілізують першими і погонять захоплювати натівські країни.
показати весь коментар
27.11.2024 18:59 Відповісти
Из окопа пишешь я так понимаю. Одной рукой стреляешь другой пишешь.
показати весь коментар
27.11.2024 19:33 Відповісти
Я б не переходив на особистості. Ви не знаєте, скільки мені років, і що мені відповіли в воєнкоматі. І з Вами брудершафта я не пив.
показати весь коментар
27.11.2024 19:52 Відповісти
Якщо там буде просрочене гівнокомандуюче і дефективні менеджери то і шляхи знайдуться...
показати весь коментар
27.11.2024 19:06 Відповісти
То виходьте звідти. Вирівнюйте фронт. Робіть укріплення. Ні? Покуй. У творожнікова інші плани. Угробити ЗСУ заради агента гру дєрьмака.
показати весь коментар
27.11.2024 19:08 Відповісти
Чому дають обстрілювати? То значить так треба. Щоб на там гнусявий не розпрвідав кожен день, щоб не казав брехливий лохомарафон а факт здачі територій, областей йде по договорняку ZE z ******.
показати весь коментар
27.11.2024 21:08 Відповісти
 
 