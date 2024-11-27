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Новости Война
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Завезти помощь в Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово почти невозможно, враг простреливает все подъездные пути, - ОВА

Філашкін про складнощі довезення гумдопомоги у прифронтові міста Донеччини

Сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что в вышеупомянутых городах до сих пор остаются местные жители.

"К сожалению, люди остаются в таких городах, как Мирноград, где находятся 3 тыс. человек, в Часовом Яре находится 300 человек, в Торецке примерно 600-620 человек, в городе Курахово - около 600-650 человек. Завезти гуманитарную помощь людям почти невозможно", - рассказал Филашкин.

Глава ОВА пояснил, что оккупанты простреливают все подъездные пути к перечисленным городам, а также у врага есть продвижение.

Поэтому "заехать сейчас в эти населенные пункты почти невозможно", говорит Филашкин.

Также чиновник рассказал, что российские оккупационные войска имеют определенные продвижения на территории Донецкой области.

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Автор: 

обстрел (27036) Донецкая область (9582) Торецк (441) Часов Яр (324) Мирноград (48) Курахово (122)


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Топ комментарии
+6
Ті, хто зараз ховається від ТЦК, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються. Їх мобілізують першими і погонять захоплювати натівські країни.
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27.11.2024 18:59
+2
зелені зрадники готують новорічний подарунок пуйлу - лівобережну Україну
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27.11.2024 18:47
+1
Якщо там буде просрочене гівнокомандуюче і дефективні менеджери то і шляхи знайдуться...
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27.11.2024 19:06
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Ермак з Зе докерувалися арміею - два неуча
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27.11.2024 18:45 Ответить
Неук тут ти, вчи мову.
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27.11.2024 19:14 Ответить
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27.11.2024 19:19 Ответить
Так як ти вчив її в Донецьку. Провокатор - донбасіт.
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27.11.2024 19:30 Ответить
, tvaiomesto v budke , i nigavkai , a to barana vstrechish ! ( nu zabaranim tebia ) 🤪
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27.11.2024 19:57 Ответить
Жду
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01.12.2024 15:24 Ответить
зелені зрадники готують новорічний подарунок пуйлу - лівобережну Україну
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27.11.2024 18:47 Ответить
Ті, хто зараз ховається від ТЦК, не розуміють, що від кацапських воєнкоматів вони не сховаються. Їх мобілізують першими і погонять захоплювати натівські країни.
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27.11.2024 18:59 Ответить
Из окопа пишешь я так понимаю. Одной рукой стреляешь другой пишешь.
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27.11.2024 19:33 Ответить
Я б не переходив на особистості. Ви не знаєте, скільки мені років, і що мені відповіли в воєнкоматі. І з Вами брудершафта я не пив.
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27.11.2024 19:52 Ответить
Якщо там буде просрочене гівнокомандуюче і дефективні менеджери то і шляхи знайдуться...
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27.11.2024 19:06 Ответить
То виходьте звідти. Вирівнюйте фронт. Робіть укріплення. Ні? Покуй. У творожнікова інші плани. Угробити ЗСУ заради агента гру дєрьмака.
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27.11.2024 19:08 Ответить
Чому дають обстрілювати? То значить так треба. Щоб на там гнусявий не розпрвідав кожен день, щоб не казав брехливий лохомарафон а факт здачі територій, областей йде по договорняку ZE z ******.
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27.11.2024 21:08 Ответить
 
 