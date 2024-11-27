Завезти помощь в Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово почти невозможно, враг простреливает все подъездные пути, - ОВА

Сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что в вышеупомянутых городах до сих пор остаются местные жители.

"К сожалению, люди остаются в таких городах, как Мирноград, где находятся 3 тыс. человек, в Часовом Яре находится 300 человек, в Торецке примерно 600-620 человек, в городе Курахово - около 600-650 человек. Завезти гуманитарную помощь людям почти невозможно", - рассказал Филашкин.

Глава ОВА пояснил, что оккупанты простреливают все подъездные пути к перечисленным городам, а также у врага есть продвижение.

Поэтому "заехать сейчас в эти населенные пункты почти невозможно", говорит Филашкин.

Также чиновник рассказал, что российские оккупационные войска имеют определенные продвижения на территории Донецкой области.

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