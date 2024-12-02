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Новости Война
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Россияне продвинулись в Курахово и возле Нового Комара, - DeepState. КАРТА

Россиянам удалось продвинуться в Курахово возле Нового Комара и в Курской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и в Курахово", - говорится в сообщении.

Війська РФ захоплюють нові території

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Автор: 

Курахово (122) Берестовое (1) Комар (18)


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Топ комментарии
+11
За те вчора ЗМІ цілий день цитували "найвеличнішого" який щось там говорив про вступ в НАТО і жодним словом необмовився про ситуацію на Донбасі ,все це зрозуміло що б перебити негативний інформаційний привид про браковані міни та його вину в непідготовці до війни що висловила американська конгресменка Спартц ,тому пусті розмови ні про що ,але жодним словом про війну.
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02.12.2024 07:35
+11
Такий він, План перемоги найвиличнійшого полководця всіх часі та народів Зеленського, потужний та незламний, і виконуєтся педантично та шоденно. Клаузевіц, Македонський, Наполеон з Помпеєм і Мольтке ридають від заздрісті.
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02.12.2024 08:32
+7
А что есть варианты?

Ну можем завтра всей страной взять лопаты им. Кулебы и пойти на фронт. Просування все равно будет, только еще и со смертями.
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02.12.2024 06:28
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02.12.2024 02:05 Ответить
-11.83 км2 за добу
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02.12.2024 02:06 Ответить
І скільки ще українці повинні терпіти це приниження? Щодня кацап просувається.
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02.12.2024 02:14 Ответить
А что есть варианты?

Ну можем завтра всей страной взять лопаты им. Кулебы и пойти на фронт. Просування все равно будет, только еще и со смертями.
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02.12.2024 06:28 Ответить
За те вчора ЗМІ цілий день цитували "найвеличнішого" який щось там говорив про вступ в НАТО і жодним словом необмовився про ситуацію на Донбасі ,все це зрозуміло що б перебити негативний інформаційний привид про браковані міни та його вину в непідготовці до війни що висловила американська конгресменка Спартц ,тому пусті розмови ні про що ,але жодним словом про війну.
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02.12.2024 07:35 Ответить
Наше щастя, що це чувирло Сирський не був головним командиром. А то б уже воювали біля польського кордону.
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02.12.2024 08:20 Ответить
Такий він, План перемоги найвиличнійшого полководця всіх часі та народів Зеленського, потужний та незламний, і виконуєтся педантично та шоденно. Клаузевіц, Македонський, Наполеон з Помпеєм і Мольтке ридають від заздрісті.
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02.12.2024 08:32 Ответить
Йому давно б піти з влади, але нє, сидить кривосос
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02.12.2024 08:33 Ответить
Його давно б пора було винести з влади. Вперед ногами. Але народ занятий війною. Ну а населенню *****.
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02.12.2024 08:49 Ответить
Кацапи йдуть наче у себе в дома, у говнокомандувача взагалі ніякої реакції, наче так і треба
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02.12.2024 08:39 Ответить
Когда я уже утром зайду на Цензор и прочитаю, что орки ниде не просунулись и ничего не захватили?

А так да, все по плану, Оманскому плану
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02.12.2024 08:42 Ответить
А на Курщині теж зменшення території до 546 кв. км. А було, зі слів Сирського, - 1150 кв.км. ! От такий він вазелиновий "план відтягування, затягування, перетягування, відволікання...."
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02.12.2024 08:53 Ответить
ну, шо, підар зелений, "стабілізація" не гикається?!
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02.12.2024 09:45 Ответить
Коли кремлівська паскуда відповість за свої дії? Віслюк, де пабедний відосик? Мразота!!!!!
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02.12.2024 10:39 Ответить
--Саме так--все по оманівському ЗЕ-плану" ПОБЄДИ !"
Зверніть увагу: найпомітніше зрадофільство проявляється в ігноруванні бомбометання щодо Стратегічного керч. мосту. та гадюшника рашо-потвор -москви ??? По-перше : по отому мосту і денно і ночно . суцільним потоком.--повзе вся армада ординців на південно--східні фронти... Жодних спроб атакувати ... ТАКЕ ВРАЖЕННЯ. ЩО зе-шкідники
вичікували. коли там нагромадять низку ППО. та по воді --заякорять ланцюги понтонних перешкод( а всих нас побрехеньками пічкали: то далеко дуже--ракети НЕ достають...то занадто опори міцні..А вчора експерт-срулик видав :--це монументальна споруда--її ніщо НЕ візьме ?!
А із столицею орків--це вже анекдот... Таке враження. що біля місяця тому --була спроба бомбонуть аеропорти могучей. кипучей. никем НЕпобедимой... Цілковитий провал і тріумф побєдобессия!!! Таке враження. що дроно--метанням--керував сам Єрмалай із підвіконня+ОП !? Очевидно цьому передував діалог: --Moskau!...Fantomas!--Schtirlz--,беспокоит...Вьінужденьі побеспокоить Вас; имитировать нападения...Да-да. Artaban--запущен!!!
НЕ волнуйтесь...пустьішки ... Координатьі:...
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02.12.2024 18:44 Ответить
 
 