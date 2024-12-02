Росіяни просунулись в Кураховому та біля Нового Комара, - DeepState. КАРТА

Росіянам вдалось просунутись у Кураховому біля Нового Комара та в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому", - йдеться в повідомленні.

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