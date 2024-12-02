Росіяни просунулись в Кураховому та біля Нового Комара, - DeepState. КАРТА
Росіянам вдалось просунутись у Кураховому біля Нового Комара та в Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 володимир омельянов
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+11 Старый зольдат
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+7 Vitaliy Blast
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Ну можем завтра всей страной взять лопаты им. Кулебы и пойти на фронт. Просування все равно будет, только еще и со смертями.
А так да, все по плану, Оманскому плану
Зверніть увагу: найпомітніше зрадофільство проявляється в ігноруванні бомбометання щодо Стратегічного керч. мосту. та гадюшника рашо-потвор -москви ??? По-перше : по отому мосту і денно і ночно . суцільним потоком.--повзе вся армада ординців на південно--східні фронти... Жодних спроб атакувати ... ТАКЕ ВРАЖЕННЯ. ЩО зе-шкідники
вичікували. коли там нагромадять низку ППО. та по воді --заякорять ланцюги понтонних перешкод( а всих нас побрехеньками пічкали: то далеко дуже--ракети НЕ достають...то занадто опори міцні..А вчора експерт-срулик видав :--це монументальна споруда--її ніщо НЕ візьме ?!
А із столицею орків--це вже анекдот... Таке враження. що біля місяця тому --була спроба бомбонуть аеропорти могучей. кипучей. никем НЕпобедимой... Цілковитий провал і тріумф побєдобессия!!! Таке враження. що дроно--метанням--керував сам Єрмалай із підвіконня+ОП !? Очевидно цьому передував діалог: --Moskau!...Fantomas!--Schtirlz--,беспокоит...Вьінужденьі побеспокоить Вас; имитировать нападения...Да-да. Artaban--запущен!!!
НЕ волнуйтесь...пустьішки ... Координатьі:...