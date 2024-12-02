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Новини Війна
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Росіяни просунулись в Кураховому та біля Нового Комара, - DeepState. КАРТА

Росіянам вдалось просунутись у Кураховому біля Нового Комара та в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог просунувся біля Нового Комара, Берестового, Погребків та в Кураховому", - йдеться в повідомленні.

Війська РФ захоплюють нові території

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розпочали масовані наступальні дії на Харківщині. ЗСУ були готові, ворог зазнав втрат, - 42 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

Курахове (122) Берестове (1) Новий Комар (18)


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Топ коментарі
+11
За те вчора ЗМІ цілий день цитували "найвеличнішого" який щось там говорив про вступ в НАТО і жодним словом необмовився про ситуацію на Донбасі ,все це зрозуміло що б перебити негативний інформаційний привид про браковані міни та його вину в непідготовці до війни що висловила американська конгресменка Спартц ,тому пусті розмови ні про що ,але жодним словом про війну.
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02.12.2024 07:35
+11
Такий він, План перемоги найвиличнійшого полководця всіх часі та народів Зеленського, потужний та незламний, і виконуєтся педантично та шоденно. Клаузевіц, Македонський, Наполеон з Помпеєм і Мольтке ридають від заздрісті.
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02.12.2024 08:32
+7
А что есть варианты?

Ну можем завтра всей страной взять лопаты им. Кулебы и пойти на фронт. Просування все равно будет, только еще и со смертями.
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02.12.2024 06:28
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02.12.2024 02:05 Відповісти
-11.83 км2 за добу
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02.12.2024 02:06 Відповісти
І скільки ще українці повинні терпіти це приниження? Щодня кацап просувається.
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02.12.2024 02:14 Відповісти
А что есть варианты?

Ну можем завтра всей страной взять лопаты им. Кулебы и пойти на фронт. Просування все равно будет, только еще и со смертями.
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02.12.2024 06:28 Відповісти
За те вчора ЗМІ цілий день цитували "найвеличнішого" який щось там говорив про вступ в НАТО і жодним словом необмовився про ситуацію на Донбасі ,все це зрозуміло що б перебити негативний інформаційний привид про браковані міни та його вину в непідготовці до війни що висловила американська конгресменка Спартц ,тому пусті розмови ні про що ,але жодним словом про війну.
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02.12.2024 07:35 Відповісти
Наше щастя, що це чувирло Сирський не був головним командиром. А то б уже воювали біля польського кордону.
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02.12.2024 08:20 Відповісти
Такий він, План перемоги найвиличнійшого полководця всіх часі та народів Зеленського, потужний та незламний, і виконуєтся педантично та шоденно. Клаузевіц, Македонський, Наполеон з Помпеєм і Мольтке ридають від заздрісті.
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02.12.2024 08:32 Відповісти
Йому давно б піти з влади, але нє, сидить кривосос
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02.12.2024 08:33 Відповісти
Його давно б пора було винести з влади. Вперед ногами. Але народ занятий війною. Ну а населенню *****.
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02.12.2024 08:49 Відповісти
Кацапи йдуть наче у себе в дома, у говнокомандувача взагалі ніякої реакції, наче так і треба
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02.12.2024 08:39 Відповісти
Когда я уже утром зайду на Цензор и прочитаю, что орки ниде не просунулись и ничего не захватили?

А так да, все по плану, Оманскому плану
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02.12.2024 08:42 Відповісти
А на Курщині теж зменшення території до 546 кв. км. А було, зі слів Сирського, - 1150 кв.км. ! От такий він вазелиновий "план відтягування, затягування, перетягування, відволікання...."
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02.12.2024 08:53 Відповісти
ну, шо, підар зелений, "стабілізація" не гикається?!
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02.12.2024 09:45 Відповісти
Коли кремлівська паскуда відповість за свої дії? Віслюк, де пабедний відосик? Мразота!!!!!
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02.12.2024 10:39 Відповісти
--Саме так--все по оманівському ЗЕ-плану" ПОБЄДИ !"
Зверніть увагу: найпомітніше зрадофільство проявляється в ігноруванні бомбометання щодо Стратегічного керч. мосту. та гадюшника рашо-потвор -москви ??? По-перше : по отому мосту і денно і ночно . суцільним потоком.--повзе вся армада ординців на південно--східні фронти... Жодних спроб атакувати ... ТАКЕ ВРАЖЕННЯ. ЩО зе-шкідники
вичікували. коли там нагромадять низку ППО. та по воді --заякорять ланцюги понтонних перешкод( а всих нас побрехеньками пічкали: то далеко дуже--ракети НЕ достають...то занадто опори міцні..А вчора експерт-срулик видав :--це монументальна споруда--її ніщо НЕ візьме ?!
А із столицею орків--це вже анекдот... Таке враження. що біля місяця тому --була спроба бомбонуть аеропорти могучей. кипучей. никем НЕпобедимой... Цілковитий провал і тріумф побєдобессия!!! Таке враження. що дроно--метанням--керував сам Єрмалай із підвіконня+ОП !? Очевидно цьому передував діалог: --Moskau!...Fantomas!--Schtirlz--,беспокоит...Вьінужденьі побеспокоить Вас; имитировать нападения...Да-да. Artaban--запущен!!!
НЕ волнуйтесь...пустьішки ... Координатьі:...
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02.12.2024 18:44 Відповісти
 
 