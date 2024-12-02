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Силы ПВО уничтожили почти 20 БпЛА, которыми враг атаковал Киев

шахеди

Российские захватчики в ночь на 2 декабря в очередной раз атаковали столицу беспилотниками. Воздушная тревога в Киеве продолжалась 4 с половиной часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - говорится в сообщение.

Попко отметил, что в настоящее время в столице без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине, работает ПВО

Автор: 

Киев (25505) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (978)


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