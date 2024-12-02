Силы ПВО уничтожили почти 20 БпЛА, которыми враг атаковал Киев
Российские захватчики в ночь на 2 декабря в очередной раз атаковали столицу беспилотниками. Воздушная тревога в Киеве продолжалась 4 с половиной часа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Дронов было немало. И заходили они как раньше - волнами и с разных направлений. Силами Обороны было обнаружено и обезврежено различными способами около двух десятков вражеских БпЛА, которые потенциально угрожали Киеву", - говорится в сообщение.
Попко отметил, что в настоящее время в столице без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.
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