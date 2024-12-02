Сили ППО знищили майже 20 БпЛА, якими ворог атакував Київ

Російські загарбники у ніч на 2 грудня вчергове атакувати столицю безпілотниками. Повітряна тривога у Києві тривала 4 з половиною години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами близько двох десятків ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву", - йдеться в повідомлення.

Попко зазначив, що на даний час у столиці без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

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