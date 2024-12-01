Ворожі БпЛА зафіксовано на Київщині, працює ППО

У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога у зв'язку з атакою російських "шахедів". У столиці по ворожих ударних БпЛА працює протиповітряна оборона.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та не фіксувати й не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

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