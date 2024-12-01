Ворожі БпЛА зафіксовано на Київщині, працює ППО
У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога у зв'язку з атакою російських "шахедів". У столиці по ворожих ударних БпЛА працює протиповітряна оборона.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення Київської ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та не фіксувати й не викладати в мережу роботу наших захисників.
Раніше повідомлялося, що ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди".
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Повстанці в Сирії захопили засоби ППО
https://mil.in.ua/uk/tag/strila-10/ «Стріла-10» https://mil.in.ua/uk/tag/blyzkyy-shid/ Близький Схід https://mil.in.ua/uk/tag/zrak-pantsyr-s1/ ЗРГК «Панцирь-С1» https://mil.in.ua/uk/tag/zsu-23-4-shylka/ ЗСУ-23-4 «Шилка» https://mil.in.ua/uk/tag/pzrk/ ПЗРК https://mil.in.ua/uk/tag/ppo/ ППО та ПРО https://mil.in.ua/uk/tag/syriya/ Сирія
Сили повстанців у Сирії під час наступу захопили численні засоби протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє Мілітарний з https://x.com/ConflictTR посиланням на повідомлення моніторингового каналу @ConflictTR у соціальній мережі Х.
Тепер кацапня не дуже політає над Алєппо.