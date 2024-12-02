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Утром на Киевщине работали силы ПВО по вражеским дронам

зсу,ппо

С вечера 1 ноября в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

Также читайте: Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине, работает ПВО

Автор: 

Киевская область (4124) ПВО (2739) Шахед (978)


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