Утром на Киевщине работали силы ПВО по вражеским дронам

С вечера 1 ноября в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован.



Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

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