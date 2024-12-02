Зранку на Київщині працювали сили ППО по ворожих дронах
З вечора 1 листопада у Київській області було оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре атакував ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Кравченко зазначив, що в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована.
Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки ворога.
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