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Зранку на Київщині працювали сили ППО по ворожих дронах

зсу,ппо

З вечора 1 листопада у Київській області було оголошено повітряну тривогу. Ворог вкотре атакував ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загоряння складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа ліквідована.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки ворога.

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Автор: 

Київська область (4007) ППО (3153) Шахед (949)


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