Вследствие атаки на Криворожский район ранены двое мужчин

Вечером 2 декабря российские войска ракетой атаковали Криворожский район Днепропетровщины. Двое мужчин пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за атаки на Криворожский район, которая произошла вечером, пострадали два человека. 85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему медицинскую помощь оказали на месте", - написал Лысак.

Также были разрушены два дачных дома. Еще один - поврежден. Изуродован микроавтобус.

Спасатели продолжают обследовать территорию.

Напомним, вечером 2 декабря Воздушные силы сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Кривого Рога. Находитесь в укрытиях!