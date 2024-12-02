Вследствие атаки на Криворожский район ранены двое мужчин
Вечером 2 декабря российские войска ракетой атаковали Криворожский район Днепропетровщины. Двое мужчин пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за атаки на Криворожский район, которая произошла вечером, пострадали два человека. 85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему медицинскую помощь оказали на месте", - написал Лысак.
Также были разрушены два дачных дома. Еще один - поврежден. Изуродован микроавтобус.
Спасатели продолжают обследовать территорию.
Напомним, вечером 2 декабря Воздушные силы сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Кривого Рога. Находитесь в укрытиях!
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