Унаслідок атаки на Криворізький район поранено двох чоловіків

Увечері 2 грудня російські війська ракетою атакували Криворізький район Дніпропетровщини. Двоє чоловіків постраждало.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через атаку на Криворізький район, яка сталася надвечір, постраждали двоє людей. 85-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості. 53-річному – медичну допомогу надали на місці", - написав Лисак.

Також були зруйновані два дачні будинки. Ще один – пошкоджений. Понівечений мікроавтобус.

Рятувальники продовжують обстежувати територію.

Нагадаємо, увечері 2 грудня Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль, яка рухалася в напрямку Кривого Рогу - перебувайте в укриттях!

Також читайте: Росіяни дронами-камікадзе та з артилерії атакували Нікопольщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки і авто. ФОТОрепортаж