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Росіяни дронами-камікадзе та з артилерії атакували Нікопольщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки і авто. ФОТОрепортаж

Упродовж 2 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області майже 20 разів, ворог застосовував безпілотники та артилерію. Обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня Нікопольщина пережила майже два десятки атак. Ворог бив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Використовував дрони-камікадзе та артилерію. Скинув боєприпас з БпЛА", - написав він.

Також дивіться: Окупанти понад 10 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Постраждав чоловік, пошкоджено будинки й АЗС. ФОТОрепортаж

Як зазначається, постраждав 21-річний хлопець. Йому надали меддопомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені багатоповерхівка і 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик та мікроавтобус. А ще – гімназія, магазин і заправка. Зачепило лінії електропередач та газогін.

В ОВА додали, що увечері гучно було у Кривому Розі. В результаті ворожої атаки зайнялися 3 дачні будинки.

Читайте: Ворог зменшив використання КАБів на півночі, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня

Автор: 

обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678) Нікопольський район (172)


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