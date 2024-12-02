Росіяни дронами-камікадзе та з артилерії атакували Нікопольщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки і авто. ФОТОрепортаж

Упродовж 2 грудня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області майже 20 разів, ворог застосовував безпілотники та артилерію. Обстрілів зазнали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом дня Нікопольщина пережила майже два десятки атак. Ворог бив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Використовував дрони-камікадзе та артилерію. Скинув боєприпас з БпЛА", - написав він.

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Як зазначається, постраждав 21-річний хлопець. Йому надали меддопомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені багатоповерхівка і 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик та мікроавтобус. А ще – гімназія, магазин і заправка. Зачепило лінії електропередач та газогін.

В ОВА додали, що увечері гучно було у Кривому Розі. В результаті ворожої атаки зайнялися 3 дачні будинки.

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