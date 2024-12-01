Окупанти понад 10 разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: Постраждав чоловік, пошкоджено будинки й АЗС. ФОТОрепортаж

Протягом дня 1 грудня російські війська понад десять разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська двічі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії та девʼять разів скеровували дрони-камікадзе.



Окупанти били по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок атак постраждав 60-річний чоловік, його госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

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Також у районі пошкоджено АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.









