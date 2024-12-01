Рятувальники ліквідували три пожежі на Дніпропетровщині, які сталися внаслідок російського обстрілу. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області вогнеборці ліквідували три пожежі на площі понад 300 м², які виникли внаслідок російського обстрілу 30 листопада.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини та ще 21 людина, з них 1 дитина - дістали поранення. Сталося займання двоповерхової будівлі. Також ворожа атака спричинила дві пожежі у житловому секторі. Рятувальники ліквідували пожежі на площі понад 300 м²", - розповіли надзвичайники.

Зазначається, що до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 29 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС.

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