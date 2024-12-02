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Россияне дронами-камикадзе и из артиллерии атаковали Никопольщину: ранен мужчина, повреждены дома и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области почти 20 раз, враг применял беспилотники и артиллерию. Обстрелам подверглись Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня Никопольщина пережила почти два десятка атак. Враг бил по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах. Использовал дроны-камикадзе и артиллерию. Сбросил боеприпас с БПЛА", - написал он.

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Как отмечается, пострадал 21-летний парень. Ему оказали медпомощь, он будет лечиться амбулаторно.

Также повреждены многоэтажка и 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, гараж, легковушка и микроавтобус. А еще - гимназия, магазин и заправка. Задело линии электропередач и газопровод.

В ОВА добавили, что вечером громко было в Кривом Роге. В результате вражеской атаки загорелись 3 дачных дома.

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Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня
Росіяни атакували Нікопольщину 2 грудня

Автор: 

обстрел (27093) Никополь (1016) Никопольский район (185)


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