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Новости Война
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Морпехи 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курщине и уничтожили три БМД и танк Т-72. ВИДЕО

Морпехи 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского отбили механизированный штурм россиян на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами морпехи опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Механизированная колонна российского вдв из шести единиц бронетехники была разгромлена николаевским морпехами вместе с боевыми побратимами дружественных подразделений на Курщине. В результате морские пехотинцы уничтожили три боевые машины десанта и один танк Т-72. Во время попытки штурма враг понес потери около взвода личного состава убитыми и ранеными", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6892) 36 отдельная бригада морской пехоты (205) Курск (1092)


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досить потужно,я б сказав🤙
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03.12.2024 14:09 Ответить
Класне відео .Слава ЗСУ.
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03.12.2024 15:27 Ответить
 
 