Морпехи 36-й ОБрМП отразили вражеский штурм на Курщине и уничтожили три БМД и танк Т-72. ВИДЕО
Морпехи 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского отбили механизированный штурм россиян на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с оккупантами морпехи опубликовали на своей странице в соцсетях.
"Механизированная колонна российского вдв из шести единиц бронетехники была разгромлена николаевским морпехами вместе с боевыми побратимами дружественных подразделений на Курщине. В результате морские пехотинцы уничтожили три боевые машины десанта и один танк Т-72. Во время попытки штурма враг понес потери около взвода личного состава убитыми и ранеными", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
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vadik kut
показать весь комментарий03.12.2024 14:09 Ответить Мне нравится 3
Сергій Малецький
показать весь комментарий03.12.2024 15:27 Ответить Мне нравится 4
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