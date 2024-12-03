Разведчики ликвидировали РСЗО "Ураган" и технику оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области спецподразделение Главного управления разведки Украины нанесло успешный удар по технике оккупантов.

Об этом в телеграм-канале сообщает ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы спецподразделения ГУР обнаружили вражеские позиции, уничтожив:

несколько транспортных средств, которыми передвигались российские военные;

российскую РСЗО БМ-27 "Ураган".

"После поражения FPV-дроном во вражеской РСЗО сдетонировал боекомплект", - отмечается в сообщении.

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Что известно о БМ-27 "Ураган"?

БМ-27 "Ураган" - мощная реактивная система залпового огня советского производства, которая активно используется российскими войсками для поражения больших территорий. Уничтожение таких систем является важной частью борьбы против российской агрессии.

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