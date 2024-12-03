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Новости Война
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Разведчики ликвидировали РСЗО "Ураган" и технику оккупантов в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области спецподразделение Главного управления разведки Украины нанесло успешный удар по технике оккупантов.

Об этом в телеграм-канале сообщает ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы спецподразделения ГУР обнаружили вражеские позиции, уничтожив:

  • несколько транспортных средств, которыми передвигались российские военные;
  • российскую РСЗО БМ-27 "Ураган".

"После поражения FPV-дроном во вражеской РСЗО сдетонировал боекомплект", - отмечается в сообщении.

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Что известно о БМ-27 "Ураган"?

БМ-27 "Ураган" - мощная реактивная система залпового огня советского производства, которая активно используется российскими войсками для поражения больших территорий. Уничтожение таких систем является важной частью борьбы против российской агрессии.

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Автор: 

Запорожская область (3072) ВСУ (6579) ГУР (423) fvp-дрон (105)


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Нашим Воїнам щира подяка за надзвичайно важку роботу ,
молодці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.12.2024 13:50 Ответить
у 3,14-дарасів таки поменшало систем залпового вогню, є враження, що менше стало повідомлень про обстріли ними міст, що знаходяться неподалік фронту
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03.12.2024 14:28 Ответить
Слава ЗСУ!
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04.12.2024 19:36 Ответить
 
 