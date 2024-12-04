ПВО Сухопутных войск за ноябрь уничтожила 762 вражеских БпЛА разных типов. ИНФОГРАФИКА

В ноябре подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 762 вражеских беспилотника различных типов.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подразделения ПВО Сухопутных войск за ноябрь уничтожили 13 крылатых ракет и 762 БПЛА различных типов, в частности:

БпЛА Shahed-131/136 - 561 ед;

БпЛА "Орлан" 10/30 - 38 ед;

БпЛА Zala - 60 ед;

БпЛА Supercam - 28 ед;

БпЛА "Ланцет" - 47 ед;

БпЛА "Молния" - 18 ед.

БпЛА "Привет-82" - 8 ед.

БпЛА "Гранат" - 2 ед.

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