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Новости Помощь Украине
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Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости

нідерланди

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении страны выделить Украине дополнительную помощь в размере 22 млн евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины", - написал Велдкамп в соцсети.

По словам министра, на заседании совета НАТО-Украина, состоявшемся накануне, он "подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины".

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Автор: 

Нидерланды (1572) ПВО (2721)


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