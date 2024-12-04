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Нидерланды предоставят Украине 22 млн евро на проекты развития ПВО и киберустойчивости
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил о решении страны выделить Украине дополнительную помощь в размере 22 млн евро на инициативы, связанные с развитием киберустойчивости и систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нидерланды выделяют дополнительные 22 млн евро на проекты, связанные с ПВО и киберустойчивостью Украины", - написал Велдкамп в соцсети.
По словам министра, на заседании совета НАТО-Украина, состоявшемся накануне, он "подчеркнул важность укрепления военного потенциала Украины".
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CrossFirenko
показать весь комментарий04.12.2024 18:00 Ответить Мне нравится 1
Lulu hulu
показать весь комментарий04.12.2024 18:03 Ответить Мне нравится 1
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