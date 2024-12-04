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Украина получила положительную оценку прогресса на пути к членству в НАТО, - Сибига

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Союзники положительно оценили усилия Украины в выполнении Годовой национальной программы - плана продвижения страны к членству в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам участия во встрече министров иностранных дел НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главной целью повестки дня этого заседания (РУН) была оценка прогресса Украины в имплементации Годовой национальной программы. Мы получили положительную оценку. Я подтверждаю, это положительная оценка нашего прогресса на пути к стратегической и неизменной цели - членству Украины в НАТО. Это очень важно", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что украинская сторона пытается максимально эффективно использовать каждую такую встречу для ускорения на пути к членству в НАТО.

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В то же время, по словам главы МИД, война РФ против Украины влияет на позицию определенных стран-союзниц относительно этого вопроса.

"Два предыдущих саммита Альянса - в Вильнюсе и в Вашингтоне - подтвердили необратимость пути Украины в НАТО. Мы видим в этом поддержку наших партнеров. Но для этого должно прийти соответствующее время. Мы - страна, в отношении которой ведется российская агрессия. Действительно, сложно говорить о возможности членства Украины в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия. Такова позиция некоторых стран НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое их втягивание в войну. Украина к этому не стремится", - добавил Сибига.

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Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.

Автор: 

членство в НАТО (1507) Сибига Андрей (377)


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Топ комментарии
+7
який толк для України і українського народу,з "позитивної оцінки Сибіги ,чи то НАТО???брехлива куйня, як була так і залишилася.
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04.12.2024 19:25
+7
Хто це? Воно представник НАТО? Ні!!!
Воно представник Єрмака.

То чому воно каже за НАТО?
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04.12.2024 19:29
+5
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04.12.2024 19:29
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Правила форума Совет форумчан
який толк для України і українського народу,з "позитивної оцінки Сибіги ,чи то НАТО???брехлива куйня, як була так і залишилася.
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04.12.2024 19:25 Ответить
все одне і теж
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04.12.2024 19:27 Ответить
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04.12.2024 19:29 Ответить
Так виглядає "позитивна оцінка" (зверху) і "просування до членства" (знизу)
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04.12.2024 20:04 Ответить
Поплескали по плечу?
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04.12.2024 19:28 Ответить
В чоло поцілували...
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04.12.2024 19:29 Ответить
Хто це? Воно представник НАТО? Ні!!!
Воно представник Єрмака.

То чому воно каже за НАТО?
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04.12.2024 19:29 Ответить
"позитивну оцінку прогресу на шляху до членства"



наливайте !
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04.12.2024 19:31 Ответить
все на що спромоглися партнери за два з половиною роки жахливої війни. Що тепер? У нас у відповідь на знак вдячності мають почати примусово мобілізовувати молодь чи жінок і відправляти в м'ясорубку? Чого Румунія і Болгарія уже давно в НАТО і ЄС ? Хто там був, то бачив, що Україна нічим не гірша. Крім того, серед румун і болгар дуже багато прихильників росії і путіна, половина населення, певно, обсирає ЄС і хвалить росію. Вже набридли казочки про це НАТО.
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04.12.2024 19:35 Ответить
Схоже на "заспокійливий приз" для України.
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04.12.2024 19:36 Ответить
Не знаю, як хто, а я дуже повірив Сигібі, як і Боневтіку, бо вони ніколи не брехали.
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04.12.2024 19:36 Ответить
Та хватит вже дрочити тим нато
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04.12.2024 19:37 Ответить
Чим частіше про НАТО, тим ближче до виборів. Хороші вчителі були у колишнього посла України в Туреччині.
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04.12.2024 19:38 Ответить
за минулий місяць зелені вкрали на пару центів менше, чим в середньому за минулі місяці року.
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04.12.2024 19:46 Ответить
Годі вже *****іти, ніхто нас там не чекає.
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04.12.2024 19:47 Ответить
Запхай собі у сраку всі твої "позитивні оцінку прогресу"
США, Німеччина та Угорщина досі проти запрошення України в НАТО, - Le Monde
Джерело: https://censor.net/ua/news/3523179/hto-proty-zaproshennya-********-do-nato-material-le-monde

США та інші країни НАТО не хочуть вступу України до Альянсу, - Ердоган
Джерело: https://censor.net/ua/news/3511745/****************************************************************
Не буде ніякого НАТО ми їм нахер не потрібні, їм лише потрібна безконечна війна України і РФ на нашій території...
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04.12.2024 19:56 Ответить
Та там вже нема куди пхати , їм вже стільки пхають кожного дня , вони до цого звикли
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04.12.2024 20:07 Ответить
Цей Сибіга- таке нещастя, ще й англійську не вивчив.
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04.12.2024 22:10 Ответить
А де відео Сибіга відносно промовленого???
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04.12.2024 22:18 Ответить
 
 