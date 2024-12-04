Украина получила положительную оценку прогресса на пути к членству в НАТО, - Сибига

Союзники положительно оценили усилия Украины в выполнении Годовой национальной программы - плана продвижения страны к членству в НАТО.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам участия во встрече министров иностранных дел НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Главной целью повестки дня этого заседания (РУН) была оценка прогресса Украины в имплементации Годовой национальной программы. Мы получили положительную оценку. Я подтверждаю, это положительная оценка нашего прогресса на пути к стратегической и неизменной цели - членству Украины в НАТО. Это очень важно", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что украинская сторона пытается максимально эффективно использовать каждую такую встречу для ускорения на пути к членству в НАТО.

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В то же время, по словам главы МИД, война РФ против Украины влияет на позицию определенных стран-союзниц относительно этого вопроса.

"Два предыдущих саммита Альянса - в Вильнюсе и в Вашингтоне - подтвердили необратимость пути Украины в НАТО. Мы видим в этом поддержку наших партнеров. Но для этого должно прийти соответствующее время. Мы - страна, в отношении которой ведется российская агрессия. Действительно, сложно говорить о возможности членства Украины в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия. Такова позиция некоторых стран НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое их втягивание в войну. Украина к этому не стремится", - добавил Сибига.

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Напомним, ранее в МИД заявили, что Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя пригласить в НАТО часть территории Украины.