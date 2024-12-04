Оккупанты сбросили КАБ на Купянск, погиб мужчина, - ОВА
4 декабря российские войска ударили КАБом по городу Купянск.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Армия РФ ударила в жилой дом. К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - отметил он.
Также в городе разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов.
На месте работают спасательные службы, разбор завалов продолжается.
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Поділля16
показать весь комментарий04.12.2024 19:35 Ответить Мне нравится 0
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