Оккупанты сбросили КАБ на Купянск, погиб мужчина, - ОВА

4 декабря российские войска ударили КАБом по городу Купянск.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ ударила в жилой дом. К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - отметил он.

Также в городе разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов.

На месте работают спасательные службы, разбор завалов продолжается.

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