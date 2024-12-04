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Оккупанты сбросили КАБ на Купянск, погиб мужчина, - ОВА

Окупанти вдарили КАБом по Куп'янську

4 декабря российские войска ударили КАБом по городу Купянск.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ ударила в жилой дом. К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс", - отметил он.

Также в городе разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов.

На месте работают спасательные службы, разбор завалов продолжается.

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обстрел (26975) жертвы (2064) КАБ (352) Купянск (618)


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А якби Боневтік Потужний і його антимайданна команда доробили ППО "Кільчень", а не будували дороги назустріч ворогу, щоб його танки і бронетехніка не застрягли в полі та не розміновували наші міння поля, то в нас був би свій компекс ППО, який збивав би літаки за 260 кілометрів і ніхто б не скидав КАБи на наші міста, на будинки мирних громадян, але тоді б не вистачило на дороги, так 73% із міст Запоріжжя, Харкова і Сум?
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04.12.2024 19:35 Ответить
 
 