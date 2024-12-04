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Новости Война
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Из России вернули тело морпеха Макарова из 501-го батальона: мужчину замучили в плену

морпіх Іван Макаров загинув у полоні

Иван Макаров, военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, вместе с побратимами попал в плен 4 апреля 2022 года по приказу командования. Более года семье ничего не было известно о защитнике, а в начале августа 2023 года из России вернули его тело. Родные считают, что военного замучили в плену до смерти.

Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.

4 апреля 2022 года по приказу командира бригады Николая Бирюкова и его заместителя Константина Бессмертного более 250 военнослужащих 501-го батальона морской пехоты попали в плен.

У семьи Макарова не было никакой информации о его месте пребывания. Они знали лишь, что сначала его удерживали в Оленовской колонии, но дальше следы терялись.

- Однажды, весной 2022 года, мы увидели его на видео. Он очень похудел, был уставший. А тогда воинская часть прислала извещение о том, что он в плену. Это вся информация, которая у нас была, - говорит сестра погибшего военнослужащего.

Больше года Анастасия пыталась отыскать брата, однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и в офисе Международного комитета Красного Креста разводили руками. В начале августа 2023 года маме Макарова позвонили по телефону. Сообщили, что Россия вернула тело, нужно опознать.

морпіх Іван Макаров загинув у полоні від катувань

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Официальная причина смерти Ивана Макарова - сердечная недостаточность и кахексия, то есть значительное истощение организма. Но состояние тела свидетельствовать совсем о другой причине. Сестра Анастасия видела многочисленные порезы и гематомы. Предполагала, что брата пытали.

- У него были вырваны мышцы, вмятина в черепе, травмированный нос, - перечисляет женщина травмы, которые увидела на теле брата во время опознания. Больше всего ее шокировало клеймо: треугольник с глазом внутри, вырезанный над сердцем Ивана.

Анастасия не могла понять, почему, несмотря на очевидные следы пыток, судмедэксперты утверждали, что брат умер по естественным причинам. "У нас нет такой болезни как пытки", - услышала объяснение в ответ.

Где находился и где умер Иван, семья так и не знает. Никаких документов по этому поводу Россия не предоставила. В свидетельстве о смерти указана ее дата - 4 августа 2023 года, однако состояние тела, по оценке украинского судмедэксперта, с которым общалась сестра погибшего, свидетельствует о том, что мужчина умер значительно раньше.

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Иван Макаров не единственный морской пехотинец из 501-го батальона, тело которого вернули из российского плена. МИПЧ известно о еще трех убитых в плену военных из этого батальона. Все они содержались в исправительной колонии №1 города Донское Тульской области. Из полученных показаний известно, что к ним системно применяли пытки, несколько дней подряд не позволяли спать, заставляли выполнять изнурительные физические упражнения и отказывали в еде. Вероятно, Макаров также мог быть в Донском.

Автор: 

военнопленные (1053) плен (2600) пытки (832) морская пехота (38)


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Топ комментарии
+20
,,Немає в переліку причин смерті від катувань,, Так зробіть, курва, новий. Який зараз відповідає ситуації.
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04.12.2024 20:57
+17
Нормально Зеленский провел евакуацию с азовстали
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04.12.2024 20:53
+16
Хай Господь покарає кацапських упирів.
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04.12.2024 20:49
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Правила форума Совет форумчан
... чума на всю кацапію!
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04.12.2024 20:49 Ответить
Хай Господь покарає кацапських упирів.
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04.12.2024 20:49 Ответить
Людіна віжіла в Оленівці,але фашісті такі вбілі...Земля пухом ,Слава захісніку Украіни.
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04.12.2024 20:52 Ответить
Нормально Зеленский провел евакуацию с азовстали
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04.12.2024 20:53 Ответить
Цікаво, де зараз ті двоє, що наказали здатись...
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04.12.2024 20:54 Ответить
Там була мутна історія. Ті двоє домовились з сепарами, а батальйону сказали висуватись без зброї - що їх пропустять через коридор на 'велику землю'. Але потім всіх скрутили і в полон.
При цьому ця здача заводу Ілліча оголила фланг тим хто ще тримав місто- Азовцям.
Короче керівництво бату домовилось з москалями, Єрмак їм має нагородити
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06.12.2024 03:08 Ответить
,,Немає в переліку причин смерті від катувань,, Так зробіть, курва, новий. Який зараз відповідає ситуації.
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04.12.2024 20:57 Ответить
Є така причина - "вбивство". Які, нахер, "природні причини", якщо людину закатували до смерті?!
Таких "експертів"
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04.12.2024 22:01 Ответить
"за наказом командира бригади Миколи Бірюкова та його заступника Костянтина Безсмертного понад 250 військовослужбовців 501 батальйону морської піхоти потрапили у полон."

як таке можна писати? невже був наказ потрапити в полон?
невже наказ видали дві людини одночасно?

панове журналісти, майте вже якусь совість
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04.12.2024 20:57 Ответить
Был наказ.Их тупо подставили и сдали.
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04.12.2024 21:38 Ответить
наказ командира спускається зверху вниз, в тому числі через заступника, що тут незрозуміло?
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04.12.2024 22:09 Ответить
якими би шляхами не ходив наказ - його віддає одна людина
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04.12.2024 22:10 Ответить
не тупи і не воняй тут
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04.12.2024 22:12 Ответить
посьов за мацквою
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04.12.2024 22:12 Ответить
І хто це наказав здатися? Дуже цікаво. І як йому спиться, жахи не сняться?
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04.12.2024 21:00 Ответить
Він не помер. Він загинув в полоні!
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04.12.2024 21:06 Ответить
Я їхав у травні 2022 у потязі Львів -Сокаль,і якість дідько мене заповевняв що все під контролем Червоного Хреста,Зеленського особисто!!!!
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04.12.2024 21:12 Ответить
написала ЗЕMartишка
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04.12.2024 22:11 Ответить
У власти 6 лет уже зелена гидота,при чому повнота власти абсолютная,а тебе убогая все Порошенко снится и тебе не снилось даже,сколько он помогает армии.Таврину ти не вдячна!
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04.12.2024 22:29 Ответить
Брехлива ти істота, сказки тут рассказываешь своих влажных фантазий ид за рос военным кораблем!
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04.12.2024 22:33 Ответить
К чему в этой статье твой неуместный высер? Верстайся додому та будь поряд зі своїм кумиром-клоуном-зрадником!Да,я не порохобот,всегда голосовала за радикалов
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04.12.2024 22:36 Ответить
Збільшіть порцію борщу полоненим кацапам! І так пики як не тріснуть.
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04.12.2024 21:33 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.12.2024 22:46 Ответить
Взагалі то Зеленський має пояснити, чому він прикриває катування наших воїнів в полоні.
Це ж не перший випадок, і скоріш за все є наказ.
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04.12.2024 23:44 Ответить
 
 