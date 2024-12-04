Из России вернули тело морпеха Макарова из 501-го батальона: мужчину замучили в плену

Иван Макаров, военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, вместе с побратимами попал в плен 4 апреля 2022 года по приказу командования. Более года семье ничего не было известно о защитнике, а в начале августа 2023 года из России вернули его тело. Родные считают, что военного замучили в плену до смерти.

Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, информирует Цензор.НЕТ.

4 апреля 2022 года по приказу командира бригады Николая Бирюкова и его заместителя Константина Бессмертного более 250 военнослужащих 501-го батальона морской пехоты попали в плен.

У семьи Макарова не было никакой информации о его месте пребывания. Они знали лишь, что сначала его удерживали в Оленовской колонии, но дальше следы терялись.

- Однажды, весной 2022 года, мы увидели его на видео. Он очень похудел, был уставший. А тогда воинская часть прислала извещение о том, что он в плену. Это вся информация, которая у нас была, - говорит сестра погибшего военнослужащего.

Больше года Анастасия пыталась отыскать брата, однако в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и в офисе Международного комитета Красного Креста разводили руками. В начале августа 2023 года маме Макарова позвонили по телефону. Сообщили, что Россия вернула тело, нужно опознать.

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Официальная причина смерти Ивана Макарова - сердечная недостаточность и кахексия, то есть значительное истощение организма. Но состояние тела свидетельствовать совсем о другой причине. Сестра Анастасия видела многочисленные порезы и гематомы. Предполагала, что брата пытали.

- У него были вырваны мышцы, вмятина в черепе, травмированный нос, - перечисляет женщина травмы, которые увидела на теле брата во время опознания. Больше всего ее шокировало клеймо: треугольник с глазом внутри, вырезанный над сердцем Ивана.

Анастасия не могла понять, почему, несмотря на очевидные следы пыток, судмедэксперты утверждали, что брат умер по естественным причинам. "У нас нет такой болезни как пытки", - услышала объяснение в ответ.

Где находился и где умер Иван, семья так и не знает. Никаких документов по этому поводу Россия не предоставила. В свидетельстве о смерти указана ее дата - 4 августа 2023 года, однако состояние тела, по оценке украинского судмедэксперта, с которым общалась сестра погибшего, свидетельствует о том, что мужчина умер значительно раньше.

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Иван Макаров не единственный морской пехотинец из 501-го батальона, тело которого вернули из российского плена. МИПЧ известно о еще трех убитых в плену военных из этого батальона. Все они содержались в исправительной колонии №1 города Донское Тульской области. Из полученных показаний известно, что к ним системно применяли пытки, несколько дней подряд не позволяли спать, заставляли выполнять изнурительные физические упражнения и отказывали в еде. Вероятно, Макаров также мог быть в Донском.