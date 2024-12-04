Враг запустил по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 декабря рашисты запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
Движение вражеских БпЛА
- Группа БПЛА на севере Сумской области, курс юго-западный.
- Новые вражеские БПЛА на востоке Сумской области, курс западный, юго-западный.
Обновление по движению БпЛА
- Группы БПЛА в Сумской области, курс юго-западный, южный.
- Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Полтавской области.
- Новые группы вражеских БПЛА на севере Харьковской области, курс южный, юго-западный.
Обновление по состоянию на 23:32
- БПЛА в Сумской области - курс на Полтавщину;
- БпЛА на севере Полтавщины – курс юго-западный;
- БпЛА на севере Черкасщины – курс на Киевщину;
- БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный.
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Maria Sofia Douglas #585494
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Maria Sofia Douglas #585494
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gr1959
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gr1959
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YU ST
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Urs
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