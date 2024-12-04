Враг запустил по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 4 декабря рашисты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение вражеских БпЛА

Группа БПЛА на севере Сумской области, курс юго-западный.

Новые вражеские БПЛА на востоке Сумской области, курс западный, юго-западный.

Обновление по движению БпЛА

Группы БПЛА в Сумской области, курс юго-западный, южный.

Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Полтавской области.

Новые группы вражеских БПЛА на севере Харьковской области, курс южный, юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:32

БПЛА в Сумской области - курс на Полтавщину;

БпЛА на севере Полтавщины – курс юго-западный;

БпЛА на севере Черкасщины – курс на Киевщину;

БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный.

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