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Враг запустил по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 4 декабря рашисты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

Движение вражеских БпЛА

  • Группа БПЛА на севере Сумской области, курс юго-западный.
  • Новые вражеские БПЛА на востоке Сумской области, курс западный, юго-западный.

Обновление по движению БпЛА

  • Группы БПЛА в Сумской области, курс юго-западный, южный.
  • Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Полтавской области.
  • Новые группы вражеских БПЛА на севере Харьковской области, курс южный, юго-западный.

Обновление по состоянию на 23:32

  • БПЛА в Сумской области - курс на Полтавщину;
  • БпЛА на севере Полтавщины – курс юго-западный;
  • БпЛА на севере Черкасщины – курс на Киевщину;
  • БпЛА на севере Черниговщины – курс юго-западный.

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Воздушные силы (2268) воздушная тревога (782) Шахед (955)


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04.12.2024 21:47 Ответить
ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ ????
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04.12.2024 21:48 Ответить
Я так думаю. Не важливо сьогодні хто буде відповідати за Меморандум. Треба щоб Вбивцю до відповідальності притягли чи знешкодили дроном вбивцею, як це робили американці з тими, хто вчинив 11 вересня.
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04.12.2024 21:53 Ответить
Один чув. Летів на дуже низькій висоті. Наші не стріляли. А шкода. Можливо РЕБ працює. Туді, ну.
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04.12.2024 21:50 Ответить
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05.12.2024 00:44 Ответить
це ще не всі метаморфози. Попереду ще як мінімум пару рочків.
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05.12.2024 00:52 Ответить
 
 