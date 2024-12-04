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Введение уполномоченных по закупкам без возврата НДФЛ бригадам – это издевательство над армией, - Порошенко

Порошенко з військовими

Петр Порошенко призвал Министерство обороны совместно бороться за возвращение военного НДФЛ бригадам ВСУ. По мнению политика, введение должности уполномоченного по закупкам в бригадах без возврата средств подразделениям не имеет никакого смысла.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Минобороны создает новую должность в штате бригад - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг. На первый взгляд, здравая мысль. В реальности же - издевательство и троллинг, если учесть, что власть обокрала бригады, лишив их денег от НДФЛ на неотложные текущие нужды, которые никогда не будут покрываться из оборонного бюджета страны", - напомнил Порошенко.

"Такие кадровые нововведения имеют смысл только при условии возвращения бригадам доходов от НДФЛ, которые у них забрали, чтобы подкормить коррупционеров. Мы еще раз требуем вернуть бригадам деньги, только при этом условии штатные уполномоченные могут быть полезными. Призываю министра стать нашим союзником в этой борьбе", - написал Порошенко в соцсетях.

"Телефоны моего фонда красные от заявок бригад, с радостью всем помогаем, но мы не можем заменить собой государство", - подчеркнул Порошенко.

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Как известно, после начала полномасштабного вторжения команда Порошенко направила на помощь ВСУ более 6 миллиардов 247 миллионов гривен. Сейчас основными приоритетами Фонда Порошенко является обеспечение ВСУ беспилотниками, средствами РЭБ и оборудованием для строительства фортификационных сооружений. В войска уже передали 40 254 FPV-дрона. Для нужд ВСУ приобрели 1822 дрона Mavic и Mavic 3T, 350 беспилотников Autel. Для сброса с беспилотников доставлены десятки тысяч гранатометных боеприпасов.

Автор: 

Порошенко Петр (19592) закупки (750) ВСУ (6558) Налог на доходы физлиц (11)


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Топ комментарии
+15
Та до кого там звертатися в Раді?! зелені щюрі один одного згризають ...скоро вже відстрілювати будуть один одного...Петро тримайтеся , Ви одна надія , на розум ,та совість у парламенті ❤️
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04.12.2024 21:46
+10
Клятий Порошенко, коли він вже перестане заставляти нашу бубочку красти?
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04.12.2024 21:44
+9
І зеленим це вдається.
Може пора розхитати смарагдового човна щоб зелень потопилася!
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04.12.2024 21:45
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Правила форума Совет форумчан
Клятий Порошенко, коли він вже перестане заставляти нашу бубочку красти?
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04.12.2024 21:44 Ответить
Я так зрозумів, що ці уповноважені будуть ходити на "ринок" без гаманця ? Отак одним пострілом двох зайців. І уповноваженні є, але без грошей, і МО тепер нє прі дєлах !!! Хитрі ці, дЄрмаківці. Але українці все бачили. І хитрих, і зрадників.
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04.12.2024 21:45 Ответить
І зеленим це вдається.
Може пора розхитати смарагдового човна щоб зелень потопилася!
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04.12.2024 21:45 Ответить
Та до кого там звертатися в Раді?! зелені щюрі один одного згризають ...скоро вже відстрілювати будуть один одного...Петро тримайтеся , Ви одна надія , на розум ,та совість у парламенті ❤️
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04.12.2024 21:46 Ответить
Дякую вам Петре Олексійовичу за роз'яснення. Так би ніхто не зрозумів що до чого і де тут підвох влади. І до речі, ваш сьогоднішній рейтинг на президентських дозволяє вам легко обійти не лише Зеленського, а й Залужного.
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04.12.2024 21:50 Ответить
Коли вже ці зелені жабенята заспокояться в своєму теплому болоті ?
Скільки можна красти , зупиніться 😡
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04.12.2024 21:56 Ответить
Створені красти добро робити ніколи не зможуть!
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05.12.2024 07:55 Ответить
Зелёные мародеры.
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04.12.2024 21:56 Ответить
Відповідальні люди про це вже давно почали говорити, але зевлада йде своїм курсом.
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04.12.2024 21:59 Ответить
Дрони потрібні не тіки на фронті.
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04.12.2024 21:59 Ответить
Ось слугі ще підвищений ВЗ загребуть під себе і знову пакуватимуть тумбочки тв рахунки...спецфонд про який так волав у ВР Гетьманцев так ніхто і не створив...щурі...
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04.12.2024 22:53 Ответить
Щоб повернути кошти потрібно викорінити корупцію , а цього ніхто не хоче робити.
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05.12.2024 05:14 Ответить
 
 