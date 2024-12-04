Введение уполномоченных по закупкам без возврата НДФЛ бригадам – это издевательство над армией, - Порошенко

Петр Порошенко призвал Министерство обороны совместно бороться за возвращение военного НДФЛ бригадам ВСУ. По мнению политика, введение должности уполномоченного по закупкам в бригадах без возврата средств подразделениям не имеет никакого смысла.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Минобороны создает новую должность в штате бригад - уполномоченного по закупкам товаров, работ и услуг. На первый взгляд, здравая мысль. В реальности же - издевательство и троллинг, если учесть, что власть обокрала бригады, лишив их денег от НДФЛ на неотложные текущие нужды, которые никогда не будут покрываться из оборонного бюджета страны", - напомнил Порошенко.

"Такие кадровые нововведения имеют смысл только при условии возвращения бригадам доходов от НДФЛ, которые у них забрали, чтобы подкормить коррупционеров. Мы еще раз требуем вернуть бригадам деньги, только при этом условии штатные уполномоченные могут быть полезными. Призываю министра стать нашим союзником в этой борьбе", - написал Порошенко в соцсетях.

"Телефоны моего фонда красные от заявок бригад, с радостью всем помогаем, но мы не можем заменить собой государство", - подчеркнул Порошенко.

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Как известно, после начала полномасштабного вторжения команда Порошенко направила на помощь ВСУ более 6 миллиардов 247 миллионов гривен. Сейчас основными приоритетами Фонда Порошенко является обеспечение ВСУ беспилотниками, средствами РЭБ и оборудованием для строительства фортификационных сооружений. В войска уже передали 40 254 FPV-дрона. Для нужд ВСУ приобрели 1822 дрона Mavic и Mavic 3T, 350 беспилотников Autel. Для сброса с беспилотников доставлены десятки тысяч гранатометных боеприпасов.