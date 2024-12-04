РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9901 посетитель онлайн
Новости
6 327 21

Французское правительство отправили в отставку, - Le Figaro

Уряд Франції йде у відставку

Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Министров отправили в отставку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что за предложение левых сил об объявлении вотума недоверия правительству Франции проголосовал 331 депутат, против выступили 289.

Как пишет издание, это первый случай вынесения вотума недоверия правительству с 1962 года.

Читайте также: Пять депутатов Франции призвали министра обороны отправить в Украину инструкторов

Автор: 

отставка (3151) Франция (3499)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
популізм - це отрута яка руйнує демократію
показать весь комментарий
04.12.2024 22:07
+6
Куди котиться цей світ?

То військовий стан десь, то уряд у дупу...
показать весь комментарий
04.12.2024 21:52
+3
Отже той світоустрій є нездалим, коли його розвалювати так можуть.
показать весь комментарий
04.12.2024 21:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди котиться цей світ?

То військовий стан десь, то уряд у дупу...
показать весь комментарий
04.12.2024 21:52 Ответить
Така цікава деталь, - у Франції уряд одноосібно призначає президент.
Але парламент може відправити уряд у відставку.

Цей останній уряд в парламенті підтримували тільки макроністи, а це менше 30% депутатів.
показать весь комментарий
05.12.2024 00:23 Ответить
І це ще Трамп не почав розвалювати Західний світоустрій.

А що буде, коли це чувирло почне свій шантаж?
показать весь комментарий
04.12.2024 21:54 Ответить
Отже той світоустрій є нездалим, коли його розвалювати так можуть.
показать весь комментарий
04.12.2024 21:57 Ответить
Кращого не придумали.
показать весь комментарий
04.12.2024 22:00 Ответить
Устрій добрий.

Народ (народи) сходить на пси...
показать весь комментарий
04.12.2024 22:01 Ответить
Або такий, або Гулаг.
показать весь комментарий
04.12.2024 22:01 Ответить
Він про монархію скрепну марить.
показать весь комментарий
04.12.2024 23:40 Ответить
Звичайна мантра ліваків.
показать весь комментарий
05.12.2024 06:04 Ответить
Черчілль був ліваком?
показать весь комментарий
05.12.2024 08:27 Ответить
Все відносно в нашому світі...
показать весь комментарий
05.12.2024 10:16 Ответить
популізм - це отрута яка руйнує демократію
показать весь комментарий
04.12.2024 22:07 Ответить
Популізм - це позашлюбний син демократії. Та й походять вони від одного слова, - "народ". "Популюс" - народ латиною, а "демос" - народ грецькою.

показать весь комментарий
04.12.2024 23:11 Ответить
ні - популізм - це прямий наслідок тупості населення
показать весь комментарий
04.12.2024 23:40 Ответить
Населення у демократіях називається народом. Тобто, іншими словами, і популізм теж може бути демократичним вибором народу. А який народ (демос), - така й демократія. Бо все від людей залежить. І будь-яка влада, так чи інакше, завжди варта того народу, яким вона керує.

показать весь комментарий
05.12.2024 00:04 Ответить
Ви правильно пишете але суть пропускаєте

популізм - це, таки, демократичний вибір, але він згубний. і має місце тому, що народ тупий. "згубність" такого вибору і робить демократію шкідливою і неефективною. що власне я і мав на увазі в першому пості.

на пальцях пояснено в "Школа" Максима Шапіро (художнє, букв не багато)
показать весь комментарий
05.12.2024 07:57 Ответить
Суть в тому що не кожному народу демократія пійде на користь. А точніше рівень безпечної демокктії для певного народу прямо пропорційний свідомості цього народу.
Стадом завжди легко керувати, маніпулюючи базовими принципами демократії.
показать весь комментарий
05.12.2024 10:30 Ответить
суть в тому що питання політики і економіки занадто складні для пересічного виборця, потрібен як і певний IQ так і відповідна освіта

тому в переважній більшості голосують не "мізками" а "серцем" - типа за "новіє ліца" або за "Вону - така гарна і розумна а її всі клюють" або ще за якусь халєру

потужні економіки можуть витримати недолугість популюса, слабким це важче дається (але трамп може це і спростує)
показать весь комментарий
05.12.2024 17:54 Ответить
потужні економіки можуть витримати недолугість популюса, слабким це важче дається (але трамп може це і спростує)

Дуже спірне ствердження. А в решті цілком згодний.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:46 Ответить
(позіхає і колупається в носі)
показать весь комментарий
04.12.2024 22:15 Ответить
за пропозицію лівих сил про оголошення вотуму недовіри уряду Франції проголосував 331 депутат, проти виступили 289. Джерело: https://censor.net/ua/n3523484
***********

В тексті новини помилка, яка вводить в оману читачів. Парламент Франції складається з 577 депутатів. В новині сказано, що за недовіру 331, а проти - 289. Тобто, загальна кількість депутатів, виходить, 620 (331 + 289).

На 43 депутати більше, ніж їх є загалом у парламенті. Справа в цифрі 289. Це мінімально необхідна більшість для прийняття рішення. Треба було хоча б 289, а проголосувало 331. Далі вже не рахували, хто там проти, чи утримався.

Треба було написати за пропозицію лівих сил про оголошення вотуму недовіри уряду Франції проголосував 331 депутат, при мінімально необхідній кількості 289.
показать весь комментарий
04.12.2024 22:52 Ответить
 
 