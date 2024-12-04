Французское правительство отправили в отставку, - Le Figaro
Парламент Франции вынес вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Министров отправили в отставку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro.
Отмечается, что за предложение левых сил об объявлении вотума недоверия правительству Франции проголосовал 331 депутат, против выступили 289.
Как пишет издание, это первый случай вынесения вотума недоверия правительству с 1962 года.
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+8 Oleksiy Tym
показать весь комментарий04.12.2024 22:07
+6 Владимир Лонгер
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То військовий стан десь, то уряд у дупу...
Але парламент може відправити уряд у відставку.
Цей останній уряд в парламенті підтримували тільки макроністи, а це менше 30% депутатів.
А що буде, коли це чувирло почне свій шантаж?
Народ (народи) сходить на пси...
популізм - це, таки, демократичний вибір, але він згубний. і має місце тому, що народ тупий. "згубність" такого вибору і робить демократію шкідливою і неефективною. що власне я і мав на увазі в першому пості.
на пальцях пояснено в "Школа" Максима Шапіро (художнє, букв не багато)
Стадом завжди легко керувати, маніпулюючи базовими принципами демократії.
тому в переважній більшості голосують не "мізками" а "серцем" - типа за "новіє ліца" або за "Вону - така гарна і розумна а її всі клюють" або ще за якусь халєру
потужні економіки можуть витримати недолугість популюса, слабким це важче дається (але трамп може це і спростує)
Дуже спірне ствердження. А в решті цілком згодний.
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В тексті новини помилка, яка вводить в оману читачів. Парламент Франції складається з 577 депутатів. В новині сказано, що за недовіру 331, а проти - 289. Тобто, загальна кількість депутатів, виходить, 620 (331 + 289).
На 43 депутати більше, ніж їх є загалом у парламенті. Справа в цифрі 289. Це мінімально необхідна більшість для прийняття рішення. Треба було хоча б 289, а проголосувало 331. Далі вже не рахували, хто там проти, чи утримався.
Треба було написати за пропозицію лівих сил про оголошення вотуму недовіри уряду Франції проголосував 331 депутат, при мінімально необхідній кількості 289.