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Новости Борьба с коррупцией Е-декларации госслужащих
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После журналистского расследования МВД проведет внеплановую служебную проверку деятельности Главного сервисного центра

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

После публикации журналистского расследования будет проведена внеплановая служебная проверка деятельности Главного сервисного центра МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Относительно руководства и должностных лиц ТСЦ №8041 в г. Киеве. МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании. Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что в Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов и он получит новую команду управленцев.

Также в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг под руководством заместителя министра Леонида Тимченко с целью устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах.

Смотрите также: Сотрудники крупнейшего Сервисного центра МВД ездят на незадекларированных автомобилях, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.

Автор: 

МВД (9317) НАПК (1220)


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Топ комментарии
+18
А без журналістів все тіп - топ?
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04.12.2024 22:43
+17
МВС? Службову? Перевірку?
Бджоли проти меду?
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04.12.2024 22:47
+9
Проведуть позапланову перевірку?
А коли була остання планова перевірка і якими були її висновки?
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04.12.2024 22:57
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А без журналістів все тіп - топ?
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04.12.2024 22:43 Ответить
А яка різниця? Ну звільнять одного- трьох, по комусь буде справа НАБУ навіть і що?
Замість умовного Омельченка, призначать Зашкуренка, замість Петрова- Сідорова, всі сформовані у однаковому корупційному менталітеті, всі будуть використовувати можливості щось вкрасти..
Це ніколи не скінчиться..
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04.12.2024 23:01 Ответить
Писав вже давно - в нас потрібно міняти все - шведського президента - міністрів з Даніі - суддів з Німеччини і так далі - бо в нас хто не прииде до влади то тягне за собою кумів сватів і своє коло друзів
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04.12.2024 23:15 Ответить
Є таке...
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04.12.2024 23:25 Ответить
перевірте у Сарному там три ходаки бігають і все рішають без черги за подвійну плату
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04.12.2024 22:43 Ответить
МВС? Службову? Перевірку?
Бджоли проти меду?
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04.12.2024 22:47 Ответить
така ситуація у всіх сервісних центрах без виключення , різниця тільки в ціні на талони , в цінах на послуги рєшал і цінах на права
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04.12.2024 22:52 Ответить
Проведуть позапланову перевірку?
А коли була остання планова перевірка і якими були її висновки?
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04.12.2024 22:57 Ответить
Українців на таку роботу не приймати, передати як і митницю міжнародним компаніям на аутсорсінг.
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04.12.2024 23:03 Ответить
Можна приймати, виключно тих хто воював .
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04.12.2024 23:11 Ответить
Це ще дитинство у спині грає, чи дійсно від великого розуму такі думки народжуються ?
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04.12.2024 23:13 Ответить
а ціх інспекторів куди подіти , в армію їх не беруть вони ж майже всі мають інвалідність
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04.12.2024 23:32 Ответить
ті хто воював що якісь унікальні ? армія це зріз суспільства.
у війську корупція так само цвіте та пахне як і в тилу.
тут дійсно потрібно вводити зовнішнє управління, із запрошенням на відповідальні посади людей із європи та США.
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04.12.2024 23:36 Ответить
І паралелтно виховувати нетерпімість до корупції у простого наріда.
Добрим словом та *********. Чим простіший представник наріда, тим більше йому треба ******** і менше слів.

І от, коли слово "підарас" та "порішать" стануть нерозривними, тоді буде норм.
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04.12.2024 23:43 Ответить
А воюють виключно чесні та порядні?

Армія - це зріз суспільства.
Якщо толерують корупцію у суспільстві, то і в армії не буде виключень.
Якщо дебіли є на гражданці, то їх мобілізують і в армію.
Єдине що - на війні дебіли довго не живуть.
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04.12.2024 23:40 Ответить
Все , ви всі праві ! Добраніч шановне панство !
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05.12.2024 00:36 Ответить
Є таке..
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04.12.2024 23:24 Ответить
1к. уе за права, ну що я можу сказати непогано квітне корупція за зеленої влади.
коли я здавав хлопці які ніфіга не розумілись у правилах платили по 50 баксів, о це так інфляція
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04.12.2024 23:32 Ответить
Ай-яй-яй!!!
Типу наверх ніхто нічого не заносив. Всі такі очі чесні й круглі зробили.
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04.12.2024 23:36 Ответить
Важайте на міністра Клименка не вийдіть
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04.12.2024 23:44 Ответить
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05.12.2024 07:33 Ответить
там жодного дня не буде працювати той,хто регулярно не дає касу наверх. Хай в МВС почнуть з себе.
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05.12.2024 00:16 Ответить
А то вони не знали…, дуже смішно…
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05.12.2024 00:19 Ответить
Дійсно,кому війна,а кому мати рідна...Але їх не призовуть....переведуть до іншої кормушки...гине Україна,гниє із нутрі
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05.12.2024 00:47 Ответить
Сладкое слово перевирка,готовьте ваши денешки,перевиряльщики уже присмотрели себе автомобили в киевских салонах.
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05.12.2024 07:33 Ответить
У Дніпрі на слобожанського, те саме.3 роки назад хотів оформити авто.Прийшов з єлектронною чергою, а мені кажуть . дай розпечатку.день згаяв.Потім поїхав на тополь, там все за пів години.Як вроді друга країна.
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05.12.2024 08:42 Ответить
А до розслідування журналістів вони ні про що не знали? Самі проведуть службове розслідування проти себе? Ага, бджоли проти меду
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05.12.2024 09:17 Ответить
та ви шо.....прозріли зненацька дармоїди
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05.12.2024 10:36 Ответить
 
 