После журналистского расследования МВД проведет внеплановую служебную проверку деятельности Главного сервисного центра

После публикации журналистского расследования будет проведена внеплановая служебная проверка деятельности Главного сервисного центра МВД.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Относительно руководства и должностных лиц ТСЦ №8041 в г. Киеве. МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании. Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что в Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов и он получит новую команду управленцев.

Также в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг под руководством заместителя министра Леонида Тимченко с целью устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах.

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Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.