После журналистского расследования МВД проведет внеплановую служебную проверку деятельности Главного сервисного центра
После публикации журналистского расследования будет проведена внеплановая служебная проверка деятельности Главного сервисного центра МВД.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Относительно руководства и должностных лиц ТСЦ №8041 в г. Киеве. МВД обратилось к НАПК с просьбой провести тщательный мониторинг образа жизни лиц, которые фигурировали в журналистском расследовании. Соответствующие проверки в ближайшее время пройдут во всех обособленных структурных подразделениях Главного сервисного центра", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что в Главном сервисном центре МВД началась системная перезагрузка рабочих процессов и он получит новую команду управленцев.
Также в МВД создана рабочая группа по совершенствованию цифровых процессов предоставления сервисных услуг под руководством заместителя министра Леонида Тимченко с целью устранить несовершенства в работе электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах.
Напоминаем, в расследовании Bihus.Info утверждается, что сотрудники сервисного центра МВД в Киеве ездят на работу на автомобилях, которых нет в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на посторонних людей, также на их близких оформлено и другое дорогое имущество.
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Замість умовного Омельченка, призначать Зашкуренка, замість Петрова- Сідорова, всі сформовані у однаковому корупційному менталітеті, всі будуть використовувати можливості щось вкрасти..
Це ніколи не скінчиться..
Бджоли проти меду?
А коли була остання планова перевірка і якими були її висновки?
у війську корупція так само цвіте та пахне як і в тилу.
тут дійсно потрібно вводити зовнішнє управління, із запрошенням на відповідальні посади людей із європи та США.
Добрим словом та *********. Чим простіший представник наріда, тим більше йому треба ******** і менше слів.
І от, коли слово "підарас" та "порішать" стануть нерозривними, тоді буде норм.
Армія - це зріз суспільства.
Якщо толерують корупцію у суспільстві, то і в армії не буде виключень.
Якщо дебіли є на гражданці, то їх мобілізують і в армію.
Єдине що - на війні дебіли довго не живуть.
коли я здавав хлопці які ніфіга не розумілись у правилах платили по 50 баксів, о це так інфляція
Типу наверх ніхто нічого не заносив. Всі такі очі чесні й круглі зробили.