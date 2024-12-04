РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10306 посетителей онлайн
Новости Фото Е-декларации госслужащих
44 428 42

Сотрудники крупнейшего Сервисного центра МВД ездят на незадекларированных автомобилях, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники крупнейшего Сервисного центра МВД ездят на работу на автомобилях, которые отсутствуют в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей. Кроме этого, на их близких оформлено немало другого дорогостоящего имущества.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Bihus.Info исследовали работу крупнейшего Сервисного центра страны - киевского ТСЦ № 8041 (ул.Победы, 20). В прошлом году Нацполиция уже расследовала уголовное производство: по данным следователей, глава СЦ, вместе с несколькими администраторами, могли искусственно создать дефицит талонов, а затем через "бегунков" продавать услуги СЦ за 3-4 тыс грн. А в этом году внутренняя безопасность выписала несколько десятков протоколов инспекторам этого СЦ: практический экзамен должен фиксироваться на видео и аудио, но записи некоторых экзаменов, как оказалось, отсутствуют. Впрочем, криминал закончился приговором только для "бегунка", инспекторы обжаловали в суде и отменили админпротоколы и штрафы, а проблема с дефицитом талонов после этого никак не решилась.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

С 2022 года этот СЦ возглавляет Александр Бойко, который до этого работал в Черновцах. Декларация Бойко скромная: в Киеве мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Но из Instagram его жены видно, что она пользуется автомобилями, которых не было в декларациях - вероятно это BMW X3 (от 50 тыс дол), электрокары Volkswagen ID.4 (от 30 тыс. дол) и BMW IX3 (от 60 тыс. дол). Именно такие машины на протяжении последних лет оформлялись на тестя Бойко и все покупались новыми. По словам Бойко, жена сейчас в Черновцах, поэтому он "что знал, то задекларировал".

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Администратор Владимир Науменко приезжает на работу на Audi E-Tron (более 40 тыс. дол.), оформленной на 22-летнего сына. Ранее он также пользовался Toyota Highlander, записанной на брата. Об этом упоминается в материалах того же уголовного производства Нацполиции. До недавнего времени Науменко декларировал жену и двух сыновей, а после того, как перестал декларировать, все трое существенно обросли имуществом. На жену оформили квартиру в новостройке и новый Highlander, у старшего сына появилась своя квартира в другом новом ЖК, дача на Киевском море, большое количество земли в Музычах под Киевом и Toyota Camry, а у младшего сына - также квартира в том же ЖК и уже упомянутый E-Tron. Ничего из этого в декларациях Науменко уже не отражено.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Также на служебной парковке позади СЦ можно увидеть Lexus NX 300, оформленный на тещу администратора Анатолия Клименко. Из декларации Клименко можно узнать, что квартиру в новостройке ему подарил отец-пенсионер, которому она якобы обошлась в 50 тыс. грн. На этого же отца буквально в октябре оформили новый Lexus NX 450H+ (от 60 тыс. дол.)

Читайте также: Сестра главы Нацполиции Выговского торгует топливом с компаниями, деятельность которых расследует НПУ, - СМИ. ВИДЕО

Сразу на двух разных Теслах - Tesla Model 3 и Tesla Model Y - ездит администратор Наталья Лось, хотя официально у нее есть только не очень свежий Dodge Challenger. Одна из Тесл записана на мужа, которого в декларациях Лось нет, хотя теги в GetContact свидетельствуют о том, что это может быть ее гражданский муж.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Похожая история у администратора Сергея Панченко. Ни в одной из его деклараций нет жены, но на парковке СЦ можно найти Toyota Land Cruiser Prado, оформленный на женщину, которая на протяжении многих лет постила в соцсетях "семейные" фото с Панченко. Кроме того, на маму Панченко записан частный дом в КГ "Междуречье" под Киевом, а на отца в этом году оформили еще один Toyota Land Cruiser Prado.

Что касается инспекторов (в декларациях они все - администраторы), то большинство из них за последний год также обновили семейный автопарк. Например, Дмитрий Парченко пересел с древней Honda Accord - на Audi A6. Задекларированная цена авто - 600 тыс. грн, хотя предыдущий владелец продавал ее за 25 тыс. дол., то есть чуть ли не вдвое дороже. Еще одна Audi, только A4, появилась у жены Сергея Дацкова. Из деклараций инспектора Романа Журкова исчезла вся родня, в то же время на парковке СЦ появились Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные соответственно на маму и (вероятно бывшего) тестя Журкова.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Интересный факт - этот Chevrolet Menlo стоимостью 20 тыс. дол. ранее принадлежал другому инспектору, Вадиму Чистякову. Сам Чистяков сейчас ездит на VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ (от 30 тыс. дол). Авто записано на женщину, которой в декларациях инспектора ранее не было. Еще одна вещь, которую Чистяков не указывает - это стоимость частного дома под Киевом. С его слов, земельный участок достался в подарок и уже с недостроем. Но ни кто подарил, ни во сколько стало достроить дом, не говорит.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Отдельного внимания заслуживают декларации инспектора Андрея Кухельного. На протяжении многих лет он якобы покупает машины по явно заниженным относительно рыночной стоимости ценам. Самое интересное - LEXUS IS 200T, задекларированный по цене 30 тыс. гривен. Иногда, в случае второй за год продажи, когда надо платить налоги - по заниженной также и продает. Так, например, продав BMW 428I, Кухельный задекларировал доход всего лишь в 10 тыс. Сейчас Кухельный ездит на TESLA MODEL 3, о приобретении которой до сих пор не подал декларации. Это может свидетельствовать, что машину снова оформили по заниженной цене.

розслідування Bihus.Info про працівників Сервісного центру МВС

Читайте также: Связанные с властью подрядчики строят в Херсоне подземные школы, несмотря на местные протесты, - СМИ

В комментарии Bihus.Info Александр Бойко заявил, что руководство и администраторы СЦ не причастны ни к дефициту талонов, ни к проблемам с работой системы электронной очереди, из-за которых людям приходится "охотиться" на талоны круглосуточно и иногда месяцами. Мол, талон трудно взять только потому, что в Киеве очень много желающих сдавать экзамен, а инспекторов мало и новых СЦ никак не могут найти. Вместе с тем, Бойко не смог четко объяснить, как и почему талоны перетасовываются в системе ночью, когда она якобы не должна работать в принципе. В то же время Бойко признал, что такая работа системы не является эффективной.

Автор: 

авто (4202) декларация (1354) МВД (9317) Бигус (191)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
"мусара-нє люді",-аваков.
показать весь комментарий
04.12.2024 19:43
+18
Коли ці сучі ******** вже нажруться? Зе-рояліст переграв янека.
показать весь комментарий
04.12.2024 19:45
+18
яка несподіванка: мусорня виявилася мусорнею
показать весь комментарий
04.12.2024 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як інакше - посада зобов"язує бути на рівні
показать весь комментарий
04.12.2024 19:43 Ответить
Яка посада? Ссаний інспектор? Така "посада"
показать весь комментарий
04.12.2024 22:17 Ответить
А гонору?
показать весь комментарий
04.12.2024 22:19 Ответить
Отож, що гонору явно не по посаді. Кожен пацюк, який має хоч трішечки влади, має стільки гонорі, ніби воно - володар долі.
показать весь комментарий
05.12.2024 00:13 Ответить
"мусара-нє люді",-аваков.
показать весь комментарий
04.12.2024 19:43 Ответить
А ти хотів би працювати якимось там " адміністратором" в тих центрах?
показать весь комментарий
04.12.2024 19:45 Ответить
о ..зебот детектед ))
показать весь комментарий
04.12.2024 20:02 Ответить
А ти у того, що зверху, Санчо- Пансою, чи Ослом працюєш?
Він сам карандаша вже не в змозі підняти?
показать весь комментарий
04.12.2024 20:07 Ответить
а тобі зебот коли морду набити ?

я відкритий для пропозицій
показать весь комментарий
04.12.2024 21:47 Ответить
Так Осел, чи Санчо- Панса ?
показать весь комментарий
04.12.2024 22:39 Ответить
тобі зебот так важливо хто тобі морду бити буде?
показать весь комментарий
04.12.2024 22:41 Ответить
Мені конче потрібно знати, хто з вас ботів старший
показать весь комментарий
04.12.2024 22:43 Ответить
конче твоє все )
показать весь комментарий
04.12.2024 22:59 Ответить
Давай вгадаю- Осел, Осел, шляк би тя трапив
показать весь комментарий
04.12.2024 23:11 Ответить
Ну і шо? Більшість хотіла б також їздити на ід 4
Поки у українців буде існуючий менталітет, проблема корупцвї, буде виключно проблемою зміни прізвищ тих, хто краде.
показать весь комментарий
04.12.2024 19:44 Ответить
Коли ці сучі ******** вже нажруться? Зе-рояліст переграв янека.
показать весь комментарий
04.12.2024 19:45 Ответить
Зараз хоч викривають те що раніше було нормою
показать весь комментарий
04.12.2024 19:58 Ответить
Зедібіла Осла викрили? Так йому похер.
"Я нікому не должен".
показать весь комментарий
04.12.2024 20:01 Ответить
Можемо тільки сподіватися на закінчення війни і вибори.
показать весь комментарий
05.12.2024 11:26 Ответить
"Нє может бить!!!"😀
показать весь комментарий
04.12.2024 19:56 Ответить
Все для фронту. все для перемоги. Донатять незбагненно великі суми щоб їх статки захищав Василь -тракторист.
показать весь комментарий
04.12.2024 20:00 Ответить
яка несподіванка: мусорня виявилася мусорнею
показать весь комментарий
04.12.2024 20:04 Ответить
Міни? Чи закони? Чи по одному відділенню з бійців делегувати на Майдан?
показать весь комментарий
04.12.2024 20:08 Ответить
Такая фигня в каждом мрео.
показать весь комментарий
04.12.2024 20:13 Ответить
..... нічого не змінюється, тільки нова команда продовжила патужно красти і брехати .
показать весь комментарий
04.12.2024 20:24 Ответить
Сразу видно что Зеленский победил коррупцию в Украине . Я даже НЕ сомневаюсь что они на верх долю НЕ заносят.
показать весь комментарий
04.12.2024 20:34 Ответить
Оце так новина, правда? 30 років ми всі не помічали, як живуть і на чому їздять прокурори, судді, мусорські керівники, депутати та ще багато-багато різноманітних сортів владного лайна.
показать весь комментарий
04.12.2024 21:00 Ответить
Тре новий закон --дозволити співробітникам МВС мати 10 законних жінок , бо з однією майно неупихується !
показать весь комментарий
04.12.2024 21:23 Ответить
Автівка > 30тис$ - гарантовано злодій.
Можна просто відкрити реєстр автівок і усіх власників на уранові копальні (вони у нас є).
показать весь комментарий
04.12.2024 22:26 Ответить
там насправді невеличкий фон...от якби вже на вторинне збагачення, але воно аж на Маяку десь..
показать весь комментарий
04.12.2024 22:41 Ответить
Просто уранові більш профітні, а так треба їх заганяти будь-де, хоч на каменоломню, з кирками та в ланцюгах.
показать весь комментарий
04.12.2024 22:47 Ответить
І бронь напевно в них є
показать весь комментарий
04.12.2024 23:39 Ответить
А в усьому винен Порошенко
показать весь комментарий
05.12.2024 08:23 Ответить
Чому ці адміністратори-чоловіки не мобілізовуються? Навіщо вони потрібні у тилу, коли держава втрачає території? Їх можуть замінити колеги-жінки, стажори до 25 років з ВУЗів.
показать весь комментарий
05.12.2024 08:35 Ответить
Отримати талон можна лише заплативши за нього офіційно в касу СЦ з паспортом або онлайн з реєстрацією через ДІЯ.
Так важко зробити?
показать весь комментарий
05.12.2024 09:15 Ответить
ЧИТАЙТЕ: ВЖЕ П'ЯТЬ РОКІВ ЯВЛЯЮСЬ СУСІДОМ ДИРЕКТОРА "МРЕВ" ОДНОГО З ВЕЛИКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІСТ.
ЖИВЕ ПІДІ МНОЮ В ДВОКІМНАТНІЙ КВАРТИРІ З ЖІНКОЮ І ТРЬОМА ДІТЬМИ .
У власності: ОЧЕВИДНО ЩО ОЦЯ ДВОКІМНАТНА КВАРТИРА 5 РОКІВ ЇЗДИВ MAZDA6 УНІВКСАЛ 1.8 2003 РОКУ.
ЗАРАЗ ОБНОВИВСЯ! MERCEDES-BENZ С180 2011 РІК. НЕ БАЧИВ ЙОГО НІ З КОХАНКАМИ НІ ВІДПОЧИВАЮЧОГО НА МАЛЬДІВАХ. ЦІЛИМИ ДНЯМИ НА РОБОТІ ,ПО ВИХІДНИХ НА РОВЕРАХ З ДІТЬМИ ІЗ ЖІНКОЮ ПО ПАРКАХ ЇЗДЯТЬ....
ДУЖЕ ДОБРОЗИЧЛИВА І ПРИВІТНА ЛЮДИНА. НОМЕРА НА АВТОМОБІЛІ 89898
В КОРИСТУВАННІ У СІМ'Ї ТІЛЬКИ ОДНА МАШИНА .
ХОЧ І ДРУЖИНА ТЕЖ ЧАСТО СІДАЄ ЗА КЕРМО І МОГЛА Б МАТИ СВОЮ ОКРЕМУ МАШИНУ.
показать весь комментарий
05.12.2024 12:09 Ответить
Так чому вони ще не на шибениці?
показать весь комментарий
05.12.2024 15:14 Ответить
ЗЕ тут ні до чого. Якщо заплющити очі, то не видно корупції в Україні, значить немає з чим боротись.
показать весь комментарий
05.12.2024 18:23 Ответить
Клопи, які добивають державу.
показать весь комментарий
05.12.2024 23:41 Ответить
73% ідіотів. Тік ток, фейсбук стали в допомозі Коломойському та Путіну.
Думай(те). Хоча, можливо вже пізно.
показать весь комментарий
06.12.2024 03:16 Ответить
Покидьки!
показать весь комментарий
06.12.2024 06:13 Ответить
 
 