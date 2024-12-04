Сотрудники крупнейшего Сервисного центра МВД ездят на незадекларированных автомобилях, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники крупнейшего Сервисного центра МВД ездят на работу на автомобилях, которые отсутствуют в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей. Кроме этого, на их близких оформлено немало другого дорогостоящего имущества.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

Bihus.Info исследовали работу крупнейшего Сервисного центра страны - киевского ТСЦ № 8041 (ул.Победы, 20). В прошлом году Нацполиция уже расследовала уголовное производство: по данным следователей, глава СЦ, вместе с несколькими администраторами, могли искусственно создать дефицит талонов, а затем через "бегунков" продавать услуги СЦ за 3-4 тыс грн. А в этом году внутренняя безопасность выписала несколько десятков протоколов инспекторам этого СЦ: практический экзамен должен фиксироваться на видео и аудио, но записи некоторых экзаменов, как оказалось, отсутствуют. Впрочем, криминал закончился приговором только для "бегунка", инспекторы обжаловали в суде и отменили админпротоколы и штрафы, а проблема с дефицитом талонов после этого никак не решилась.

С 2022 года этот СЦ возглавляет Александр Бойко, который до этого работал в Черновцах. Декларация Бойко скромная: в Киеве мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Но из Instagram его жены видно, что она пользуется автомобилями, которых не было в декларациях - вероятно это BMW X3 (от 50 тыс дол), электрокары Volkswagen ID.4 (от 30 тыс. дол) и BMW IX3 (от 60 тыс. дол). Именно такие машины на протяжении последних лет оформлялись на тестя Бойко и все покупались новыми. По словам Бойко, жена сейчас в Черновцах, поэтому он "что знал, то задекларировал".

Администратор Владимир Науменко приезжает на работу на Audi E-Tron (более 40 тыс. дол.), оформленной на 22-летнего сына. Ранее он также пользовался Toyota Highlander, записанной на брата. Об этом упоминается в материалах того же уголовного производства Нацполиции. До недавнего времени Науменко декларировал жену и двух сыновей, а после того, как перестал декларировать, все трое существенно обросли имуществом. На жену оформили квартиру в новостройке и новый Highlander, у старшего сына появилась своя квартира в другом новом ЖК, дача на Киевском море, большое количество земли в Музычах под Киевом и Toyota Camry, а у младшего сына - также квартира в том же ЖК и уже упомянутый E-Tron. Ничего из этого в декларациях Науменко уже не отражено.

Также на служебной парковке позади СЦ можно увидеть Lexus NX 300, оформленный на тещу администратора Анатолия Клименко. Из декларации Клименко можно узнать, что квартиру в новостройке ему подарил отец-пенсионер, которому она якобы обошлась в 50 тыс. грн. На этого же отца буквально в октябре оформили новый Lexus NX 450H+ (от 60 тыс. дол.)

Читайте также: Сестра главы Нацполиции Выговского торгует топливом с компаниями, деятельность которых расследует НПУ, - СМИ. ВИДЕО

Сразу на двух разных Теслах - Tesla Model 3 и Tesla Model Y - ездит администратор Наталья Лось, хотя официально у нее есть только не очень свежий Dodge Challenger. Одна из Тесл записана на мужа, которого в декларациях Лось нет, хотя теги в GetContact свидетельствуют о том, что это может быть ее гражданский муж.

Похожая история у администратора Сергея Панченко. Ни в одной из его деклараций нет жены, но на парковке СЦ можно найти Toyota Land Cruiser Prado, оформленный на женщину, которая на протяжении многих лет постила в соцсетях "семейные" фото с Панченко. Кроме того, на маму Панченко записан частный дом в КГ "Междуречье" под Киевом, а на отца в этом году оформили еще один Toyota Land Cruiser Prado.

Что касается инспекторов (в декларациях они все - администраторы), то большинство из них за последний год также обновили семейный автопарк. Например, Дмитрий Парченко пересел с древней Honda Accord - на Audi A6. Задекларированная цена авто - 600 тыс. грн, хотя предыдущий владелец продавал ее за 25 тыс. дол., то есть чуть ли не вдвое дороже. Еще одна Audi, только A4, появилась у жены Сергея Дацкова. Из деклараций инспектора Романа Журкова исчезла вся родня, в то же время на парковке СЦ появились Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные соответственно на маму и (вероятно бывшего) тестя Журкова.

Интересный факт - этот Chevrolet Menlo стоимостью 20 тыс. дол. ранее принадлежал другому инспектору, Вадиму Чистякову. Сам Чистяков сейчас ездит на VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ (от 30 тыс. дол). Авто записано на женщину, которой в декларациях инспектора ранее не было. Еще одна вещь, которую Чистяков не указывает - это стоимость частного дома под Киевом. С его слов, земельный участок достался в подарок и уже с недостроем. Но ни кто подарил, ни во сколько стало достроить дом, не говорит.

Отдельного внимания заслуживают декларации инспектора Андрея Кухельного. На протяжении многих лет он якобы покупает машины по явно заниженным относительно рыночной стоимости ценам. Самое интересное - LEXUS IS 200T, задекларированный по цене 30 тыс. гривен. Иногда, в случае второй за год продажи, когда надо платить налоги - по заниженной также и продает. Так, например, продав BMW 428I, Кухельный задекларировал доход всего лишь в 10 тыс. Сейчас Кухельный ездит на TESLA MODEL 3, о приобретении которой до сих пор не подал декларации. Это может свидетельствовать, что машину снова оформили по заниженной цене.

Читайте также: Связанные с властью подрядчики строят в Херсоне подземные школы, несмотря на местные протесты, - СМИ

В комментарии Bihus.Info Александр Бойко заявил, что руководство и администраторы СЦ не причастны ни к дефициту талонов, ни к проблемам с работой системы электронной очереди, из-за которых людям приходится "охотиться" на талоны круглосуточно и иногда месяцами. Мол, талон трудно взять только потому, что в Киеве очень много желающих сдавать экзамен, а инспекторов мало и новых СЦ никак не могут найти. Вместе с тем, Бойко не смог четко объяснить, как и почему талоны перетасовываются в системе ночью, когда она якобы не должна работать в принципе. В то же время Бойко признал, что такая работа системы не является эффективной.