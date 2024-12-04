Самыми горячими направлениями на фронте остаются Кураховское и Покровское, - Генштаб

В настоящее время произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

За текущие сутки противник нанес по территории Украины 25 авиационных ударов, сбросив 29 КАБов, использовал для поражения 654 дрона-камикадзе. Осуществил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Волчанска и Глубокого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подверглось Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 15 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Першотравневого, Зеленого Гая и Лозовой. Все атаки противника отражены Силами обороны. Также авиация оккупантов нанесла удары КАБами по Двуречной, а Лозовую и Петропавловку атаковали НАРами.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов и Заречного. Наши воины остановили 11 попыток врага продвинуться вперед. Два боестолкновения еще продолжаются.

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Боевые действия на востоке

На Торецком направлении противник четыре раза проводил наступательные действия на позиции наших войск в районе Торецка. Две атаки уже отражены украинскими воинами, другие - продолжаются. Авиаударам КАБами подверглась Константиновка.

С начала суток враг 39 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого, Шевченко, Пушкино и Новопустинки. Наши подразделения отразили тридцать шесть атак, остальные бои продолжаются.

По имеющейся в настоящее время информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют более 300 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, также три пушки, одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники были повреждены.

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На Кураховском направлении враг 38 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Дачного, Романовки, Елизаветовки и Успеновки, где украинские защитники отразили 31 атаку, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Улаклы.

Обстановка на юге

На Времевском направлении наши войска отразили десять атак противника вблизи Зеленого Поля, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Гуляйполе и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций - в течение суток им было осуществлено два неудачных штурма.

На Курщине украинские защитники отразили 16 вражеских атак, еще в шести локациях бои продолжаются.

Сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты, 32-й отдельной механизированной бригады, 48-го отдельного штурмового батальона, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему потери в живой силе и технике.

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