Враг пытается пробиться в Часовом Яру: штурмует позиции ВСУ в "лоб" и пробует зайти в тыл, - 24 ОМБр
В Часовом Яру враг, кроме своей привычной тактики малых групп, начал использовать другую - более прямолинейную.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин.
"Начал заново штурмовать позиции наших ребят в лоб, то есть пытаться открыто прямо днем или вечером пробовать пробить нашу оборону. В настоящее время ему это не удалось, его тактика не является успешной. Наши парни удерживают рубеж", - рассказал военный.
Напомним, сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.
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