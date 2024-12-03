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Враг пытается пробиться в Часовом Яру: штурмует позиции ВСУ в "лоб" и пробует зайти в тыл, - 24 ОМБр

військові про ситуацію в Часовому Яру

В Часовом Яру враг, кроме своей привычной тактики малых групп, начал использовать другую - более прямолинейную.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Данила Андрей Полухин.

"Начал заново штурмовать позиции наших ребят в лоб, то есть пытаться открыто прямо днем или вечером пробовать пробить нашу оборону. В настоящее время ему это не удалось, его тактика не является успешной. Наши парни удерживают рубеж", - рассказал военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурмовые действия в районе Часова Яра усилились, враг бросил сразу и десантные, и механизированные части, - 24-я ОМБр

Напомним, сейчас практически невозможно заехать в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, что в Донецкой области. Российские захватчики простреливают все подъездные пути к этим городам.

Автор: 

Донецкая область (9612) боевые действия (4015) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Часов Яр (324)


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Виснажують сили, бо підвоз *********** і поповнення дуже ускладнений...
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03.12.2024 14:14 Ответить
 
 